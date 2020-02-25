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Рост доходов россиян ключевой задачей обозначил Мишустин

21:00 25.02.2020 Фото: ГД
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Второй главной задачей правительства премьер считает увеличение темпов роста экономики. Кабмин, по его словам, справляется с нацпроектами.

Рост доходов россиян ключевой задачей обозначил Мишустин
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе» — сказал Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию области, а также с представителями общественности во вторник.

Он добавил, что кабмин выполнят все те задачи, которые поставил президент РФ, в том числе, которые сформулированы в нацпроектах и национальных целях, передает РИА Новости.

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От редакции

Ваши доходы растут?

Новый мэр, 25 февраля 2020 21:24
НВР:Навальный регулярно показывает,у кого растут доходы
cba, 25 февраля 2020 21:42
Старое вранье о главном... Мишустин не оригинален.
Аноним, 25 февраля 2020 21:47
Как бы нам от их заботы избавиться, а ещё бы вынести вопрос в референдум о создании единого государства ( скажем с британией или Германией). Тем более вся правящая верхушка и так там живёт

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