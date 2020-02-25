Откуда у семьи замначальника ГИБДД Качкин 22 квартиры в Воронеже. Подполковник объяснил: родители — бизнесмены

По оценке прокуратуры, у родителей Игоря Качкина оказалось слишком много квартир, домов и земельных участков — на сумму более 63 млн рублей. Приобретение имущества они не смогли подтвердить доходами. Отец полицейского назвал происходящее «черной завистью».

Подполковник Качкин объяснил: свою квартиру он купил два года назад в ипотеку, а родителям только помогал оформлять сделки на покупку недвижимости

Замначальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. А его отец назвал обвинения «клеветой» и «черной завистью», ведь вся недвижимость, по его словам, была заработана честным трудом.

По оценке прокуратуры, у семьи замначальника областного ГИБДД Игоря Качкина оказалось слишком много квартир, домов и земельных участков — на сумму более 63 миллионов рублей. Откуда такие богатства, если зарплата у подполковника — 60 тысяч, родители — пенсионеры, а старший брат — тоже полицейский?

Прокурорская арифметика простая: миллионные расходы семьи не подтверждены законными доходами, а значит, спорное имущество должно быть конфисковано.

Игорь Качкин, замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области: «Это эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке. Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями».

Подполковник Качкин объяснил: свою квартиру он купил два года назад в ипотеку, а родителям только помогал оформлять сделки на покупку недвижимости. В воронежском управлении МВД считают, что повода для увольнения Качкина нет, многомиллионное имущество принадлежит родителям полицейского, и он не обязан за него отчитываться, передает НТВ.

Отец Игоря Качкина говорит, что ему скрывать нечего. Особняк в 270 квадратных метров он построил еще в 1992 году, когда был директором мебельного комбината. Сейчас Николаю Качкину 68 лет. Он утверждает, что живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от его пункта техосмотра и автомойки. Качкин-старший признался, что бизнес в последнее время идет плохо. Однако миллионы, вложенные в недвижимость, он заработал честным трудом, а сыновья-полицейские ни при чем.

Николай Качкин, отец подполковника полиции Игоря Качкина: «Настоящая клевета! Это черная зависть. Все это на суде будет доказано, однозначно. И тот, кто это затеял, написал, он, наверное, не знает, что такое бумеранг. А мне, честно скажу, терять нечего».