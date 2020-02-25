Хочешь стать депутатом Госдумы? Идет прием заявок

Сергей Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом он сообщил журналистам на презентации проекта, передают «Ведомости». По словам Кириенко, этот проект рассчитан на людей, которые захотят участвовать в выборах в Госдуму 2021 г. и в выборах в заксобрания. Прием заявок стартует с сегодняшнего дня. Возраст участников может быть с 21 до 55 лет. С 25 февраля по 16 марта будет проходить регистрация участников, в марте – апреле – дистанционный этап, в апреле – мае – полуфиналы. Финал конкурса состоится в мае этого года. Регистрация будет доступна на сайте политическиелидеры.рф

Заочный этап будет включать в себя тестирование, которое будет оценивать экспертный совет конкурса «Лидеры России», после чего будут очные полуфиналы и финалы. На этапе полуфиналов и финалов будут добавлены дополнительные требования, сказал Кириенко, в том числе социальный интеллект, умение общаться с людьми.

По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек. Для них будет организовано обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Сейчас в ВШГУ обучаются люди, которые в том числе претендуют на посты губернаторов. Однако теперь будет создано направление для подготовки людей не только для исполнительной власти, но и для представительной власти. У этого потока будет 12 наставников, среди них депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, Павел Крашенинников, Олег Смолин, Александр Хинштейн, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Алексей Гордеев, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов.

Кириенко сказал, что лекции будут читать лидеры фракций Госдумы. По его словам, среди наставников есть представители всех партий: «Мы вкладываемся в профессионализм и квалификацию людей, а дальше они будут сами решать, будут ли участвовать в выборах».

Председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко заявил, что в ходе конкурса не будут оцениваться политические взгляды людей. По словам Жукова, есть особенности для тех, кто работает в представительной власти, – кроме больших знаний нужно уметь общаться с избирателями и понимать, чего люди хотят от своего избранника. В свою очередь Дегтярев считает, что если бы такой проект был запущен раньше, то его карьера сложилась бы куда быстрее. Гартунг сказал, что «не знаю, чем это закончится», но важно, что в проекте будут участвовать люди с разными политическими взглядами.

Конкурс будет оценивать социально значимые достижения участников, их цели и мотивацию в общественно-политической деятельности, а также компетенции, которые нужны для этой деятельности, среди которых служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, системное мышление и публичные коммуникации. По словам руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, они не могут гарантировать, что победители обязательно попадут в Госдуму, однако наверняка они будут востребованы и примут участие в предстоящих выборах. На вопрос «Ведомостей», смогут ли принять участие в конкурсе оппозиционные политики, например те, кого не допустили к выборам в Мосгордуму – Илья Яшин или Любовь Соболь, – Комиссаров сказал, что никаких ограничений по политическим взглядам нет, главное – не выражать взгляды, нарушающие российское законодательство. Гартунг уточнил, что два главных условия для участия в конкурсе – «граждане России и несудимые».