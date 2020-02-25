Найденного мертвым 16-летнего Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске

Мать избитогоподростка опровергла участие Влада Бахова в нападении. Нанесение побоев снимали на камеру. Женщина попросила оставить в покое семью пропавшего подростка.

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Екатерина Фетисова, мать избитого в Смоленске 26 сентября 2018 года подростка Дениса, в соцсети опровергла участие в нападении Владислава Бахова, который пропал в прошлом году в Демидовском районе Смоленской области.

Обвинение в адрес Влада озвучил на видео один из блогеров, который позже отказался от своих слов и принёс извинения родным юного смолянина.

Екатерина пояснила, что избиение её сына снимал на видео другой подросток с таким же именем и призвала оставить семью Влада в покое.

«Сообщаю вам, что Влад Бахов непричастен к избиению моего сына. Съемку избиения снимал парень по имени Влад. Но фамилия его Коновалов, а не Бахов. Прошу вас оставить семью Баховых в покое. Прекратите, пожалуйста», — цитирует ИА «О чем говорит Смоленск» Екатерину Фетисову, мать пострадавшего мальчика.

Осенью 2018 года в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как трое подростков избили школьника. По словам Фетисовой, ее сыну несколько лет назад удалили часть почки в онкологическом центре.

16-летний Влад Бахов пропал в апреле 2019 года около города Демидова Смоленской области, когда он уехал с компанией на пикник. 29 января уже этого года в лесу нашли останки молодого человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Тело подростка нашли только после того, как родители Бахова рассказали о происшествии главе СК Александру Бастрыкину. Он направил в Смоленскую область столичных следователей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Смоленске стали известны результаты ДНК-теста останков — они принадлежат Владу Бахову.