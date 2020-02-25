25.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Найденного мертвым 16-летнего Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске

22:00 25.02.2020 Фото: Соцсети
0

Мать избитогоподростка опровергла участие Влада Бахова в нападении. Нанесение побоев снимали на камеру. Женщина попросила оставить в покое семью пропавшего подростка.

Найденного мертвым 16 летнего Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Екатерина Фетисова, мать избитого в Смоленске 26 сентября 2018 года подростка Дениса, в соцсети опровергла участие в нападении Владислава Бахова, который пропал в прошлом году в Демидовском районе Смоленской области.

Обвинение в адрес Влада озвучил на видео один из блогеров, который позже отказался от своих слов и принёс извинения родным юного смолянина.

Екатерина пояснила, что избиение её сына снимал на видео другой подросток с таким же именем и призвала оставить семью Влада в покое.

«Сообщаю вам, что Влад Бахов непричастен к избиению моего сына. Съемку избиения снимал парень по имени Влад. Но фамилия его Коновалов, а не Бахов. Прошу вас оставить семью Баховых в покое. Прекратите, пожалуйста», — цитирует ИА «О чем говорит Смоленск» Екатерину Фетисову, мать пострадавшего мальчика.

Осенью 2018 года в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как трое подростков избили школьника. По словам Фетисовой, ее сыну несколько лет назад удалили часть почки в онкологическом центре.

16-летний Влад Бахов пропал в апреле 2019 года около города Демидова Смоленской области, когда он уехал с компанией на пикник. 29 января уже этого года в лесу нашли останки молодого человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Тело подростка нашли только после того, как родители Бахова рассказали о происшествии главе СК Александру Бастрыкину. Он направил в Смоленскую область столичных следователей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Смоленске стали известны результаты ДНК-теста останков — они принадлежат Владу Бахову.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что случилось с Владом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Найденного мертвым 16-летнего Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске
22:00 25-02-2020
Найденного мертвым 16-летнего Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске
БердскДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска 289
21:50 25-02-2020
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
Мигранты травили уксусом слепую 93-летнюю хозяйку квартиры и забирали у нее пенсию в Уфе 1
21:45 25-02-2020
Мигранты травили уксусом слепую 93-летнюю хозяйку квартиры и забирали у нее пенсию в Уфе
БердскВ полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска 5
21:45 25-02-2020
В полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска
Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу 10
21:37 25-02-2020
Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов в Москве 2
21:30 25-02-2020
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов в Москве
БердскВидеорепортаж с экс-базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все-таки налоговики, а не зэки 31
21:30 25-02-2020
Видеорепортаж с экс-базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все-таки налоговики, а не зэки
Хочешь стать депутатом Госдумы? Идет прием заявок 1
21:30 25-02-2020
Хочешь стать депутатом Госдумы? Идет прием заявок
БердскМатеринский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске 3
21:23 25-02-2020
Материнский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске
Умный пес прибился в СНТ "Приозерный". Ищут хозяина
21:20 25-02-2020
Умный пес прибился в СНТ