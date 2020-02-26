Примем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:
Требуется офис-менеджер для работы в редакции. Что делать:
- Прием/набор объявлений
- Выдача посылок интернет-магазинов
- Выгрузка объявлений на сайты (работа, недвижимость, объявления)
- Отправка газеты/писем на почте
- Продажи рекламы (по телефону)
- Выдача газеты
- Выгрузка постов в соцсети
- Передача показаний счетчиков в КБУ
Оплата – оклад +% (с продаж рекламы)
Требования:
- Хорошее владение компьютером и оргтехникой
- Инициативность – понимаем, что надо делать и не ждать указания – «сделай это, а ты сделала?»
- Умение общаться с людьми, даже если у них есть к вам претензия
- Внимательность в работе с цифрами и базами
Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Офис-менеджер»
Примем на работу дизайнера-верстальщика
— Рабочая неделя полностью.
-Верстка газеты.
-Разработка рекламных модулей.
-Владение базовыми для дизайнера-верстальщика программами — Corel, Photoshop, Adobe InDesign.
— Отправка газеты в типографию.
— Опыт работы.
Оплата по договоренности.
Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Дизайнер-верстальщик».