Размер пенсии-2020 может снизиться. Почему?

Так, пенсия может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону, в случаях если при её назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена.

Часто возникает вопрос как может изменяться размер пенсии при переезде из одного региона в другой

О причинах её понижения или повышения «Парламентской газете» рассказала сенатор Елена Бибикова.

Как может сказаться переезд из региона в регион на размере пенсий и о чём важно помнить людям, получающим эти выплаты на банковскую карту, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

— Елена Васильевна, за последнее время в некоторых источниках появилась информация о том, что в случаях россиянам могут уменьшить размер честно заработанной пенсии. Не могли бы вы пояснить, о чём идёт речь?

— Размер пенсии может быть изменен только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Так, пенсия может быть изменена как в большую, так и в меньшую сторону, в случаях если при её назначении была допущена ошибка и эта ошибка была выявлена.

Размер пенсии может быть изменён, если к пенсии установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. Размер пенсии может быть изменён при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии.

Часто возникает вопрос как может изменяться размер пенсии при переезде из одного региона в другой. Следует отметить, что пенсия назначается в соответствии с федеральным законодательством и единые нормы исчисления пенсии действуют на территории всей Российской Федерации. При этом начиная с 2010 года действует норма, согласно которой неработающий пенсионер — где бы он ни проживал — не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован. Если его пенсия со всеми прочими выплатами всё же оказывается ниже, то этим гражданам устанавливается и выплачивается социальная доплата до прожиточного минимума, установленная в регионе.

Начиная с 2010 года действует норма, согласно которой неработающий пенсионер — где бы он ни проживал — не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован.

В одном регионе прожиточный минимум может быть один, в другом — ниже или выше. Соответственно, если человек переезжает из субъекта, где прожиточный минимум пенсионера, к примеру, 12 тысяч рублей, в регион, где прожиточный минимум 13 тысяч рублей, то его пенсия увеличивается. Но может быть и обратная ситуация — это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде. Ещё раз хочу подчеркнуть, что размер пенсии не меняется, меняется размер социальной доплаты к пенсии.

Законом предусмотрены возможные удержания из пенсии на основании исполнительного листа или решения судебных органов.

— Что происходит при переезде с северными надбавками?

— В последнее время участились обращения граждан по вопросам изменения размера пенсии, обусловленного переездом из северных регионов в другие субъекты Российской Федерации, связанные с многочисленными публикациями, порой недостоверными, в различных СМИ. В настоящее время действующее законодательство предусматривает, что пенсионерам, отработавшим в районах Крайнего Севера длительное время (не менее 15 лет), установленные северные коэффициенты сохраняются и не зависят от того, куда впоследствии переехали — в Москву, Сочи или Краснодар.

— Какие периоды входят в страховой стаж при начислении пенсии?

— В него включается любая работа до 2002, подтверждённая документально. После 2002 года, с введением страховых принципов, для назначения пенсии имеет значение не только факт работы, но и отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд. Напомню, что за каждого работающего человека работодатель перечисляет страховые взносы, которые фиксируются на лицевом счёте.

После 2002 года, с введением страховых принципов, для назначения пенсии имеет значение не только факт работы, но и отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд.

Помимо периодов работы в стаж для назначения пенсии включаются некоторые нестраховые периоды — это служба в армии, время ухода за ребёнком до 1,5 лет (в общей сложности не более шести лет), время ухода за инвалидами I группы или пожилыми людьми старше 80 лет и другие.

Более того, за каждый из этих периодов будут ещё начислены и пенсионные коэффициенты: за службу в армии за каждый год — 1,8 коэффициента, столько же за первого ребёнка, за второго — 3,6, за третьего и четвёртого — 5,4 балла.

— А как быть с периодом обучения?

— При назначении пенсии по нормам Федерального закона « О страховых пенсиях» период обучения в любом учебном заведении не включается в страховой стаж,

— Какие изменения 1 июля 2020 года ждут пенсионеров, получающих деньги на банковскую карту?

— Для граждан, которым пенсия зачисляется на банковский счёт, связанный с картой МИР, никаких изменений не произойдёт. В случае, если пенсионер предоставил для зачисления пенсии банковский счет, к которому выпущена карта другой платежной системы, Пенсионный фонд перечислит в банк денежные средства, а уже банк уведомит пенсионера о необходимости явиться в банк для получения денег и открытия карты «Мир».

— В этом году ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную материальную выплату в 75 тысяч рублей. Какие конкретно категории граждан смогут на неё претендовать и когда деньги будут перечислены?

— Хочу напомнить, что практически каждый год к годовщине Победы по распоряжению президента Владимира Владимировича Путина предоставляются различные меры поддержки для участников Великой Отечественной войны, в том числе денежные выплаты. Согласно Указу Президента от 07 февраля текущего года, участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны получат 75 тысяч рублей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей — получат по 50 тысяч рублей. Эти выплаты будут произведены в течение апреля — начала мая текущего года в беззаявительном порядке.

Источник: pnp.ru