26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну

21:15 26.02.2020 Фото: pxhere.com
6 7

Растения, посаженные на растущую луну обладают более сильными жизненными силами. Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы.

Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну
Семя, посаженное на растущую луну, получает программу на более активный рост вверх

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 25 февраля 2020

Луна в знаке зодиака Рыбы (+)

Луна в знаке Рыбы. это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.

Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.

Благоприятно в рыбах:

  • посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
  • высадка рассады;
  • посадка картофеля;
  • посев цветочных растений;
  • полив, рыхление.
Возможно:

  • подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
  • прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
  • покос трав;
  • заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
Возможны в рыбах посев и посадка следующих культур:

  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
  • комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
Не благоприятно в рыбах:

  • обработка от вредителей и болезней;
  • обрезка растений;
  • заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
  • выпечка теста.

3 лунный день (+)

25 февраля 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.

Рекомендуется в 3 лунный день:

  • посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
  • посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
  • рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
  • нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
  • сбор плодов.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.
На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (+)

День недели — вторник, этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!

Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.

Источник: Мир космоса

Мнение читателей
6
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что-то планируете посадить на этой неделе?

Аноним, 26 февраля 2020 13:36
НВР:
Да
Аноним, 26 февраля 2020 14:14
НВР:
Свеклу
Аноним, 26 февраля 2020 15:40
НВР:
Перцы
Аноним, 26 февраля 2020 16:44
НВР:
Сладкий перец
Аноним, 26 февраля 2020 17:10
НВР:
Да, помидоры
Аноним, 26 февраля 2020 22:01
НВР:
Сельдерей клрневой

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что изменится с 1 марта в жизни россиян. И жителей Бердска
22:15 26-02-2020
Что изменится с 1 марта в жизни россиян. И жителей Бердска
Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска 2
22:00 26-02-2020
Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска
Голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля после православного поста предложили Путину
21:45 26-02-2020
Голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля после православного поста предложили Путину
БердскПрославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска 46
21:30 26-02-2020
Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска
15-летний ученик вонзил нож в живот учительнице в Ульяновске 1
21:30 26-02-2020
15-летний ученик вонзил нож в живот учительнице в Ульяновске
Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну 6
21:15 26-02-2020
Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну
Медведев исчезнет? Изменит имя и объединится с ОНФ «Единая Россия» 10
21:15 26-02-2020
Медведев исчезнет? Изменит имя и объединится с ОНФ «Единая Россия»
Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты-нарушители 2
21:15 26-02-2020
Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты-нарушители
БердскДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска 309
21:10 26-02-2020
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
БердскУволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля 12
21:08 26-02-2020
Уволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля