Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну

25 февраля 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.

Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.