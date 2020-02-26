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Акция в клинике «Дентал-Сервиc Бердск» скидка пенсионерам 7%

08:11 26.02.2020 Фото: Дентал-сервис
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Скидка не предоставляется на ортодонтическое лечение, на материалы и аксессуары: имплантаты, абатменты, мембраны, костные материалы, гигиенические средства и т. п., а также в случае оплаты лечения страховой компанией.

Акция в клинике Дентал Сервиc Бердск скидка пенсионерам 7%
Дентал-сервис дарит скидку пенсионерам

Дорогие наши любимые пациенты «золотого» возраста!

В октябре и ноябре мы дарим вам дополнительную скидку 7% на стоматологическое лечение!
Получить скидку очень легко — просто покажите свое пенсионное удостоверение администратору.

Акция действует до 30 ноября 2019 г. в клинике Дентал-Сервис в г. Бердске, ул. Вокзальная, 50/1.

❗скидка суммируется➕ со скидками по карте 5 и 10%, а также со скидкой 3% при оплате наличными.

Скидка не предоставляется на ортодонтическое лечение, на материалы и аксессуары: имплантаты, абатменты, мембраны, костные материалы, гигиенические средства и т. п., а также в случае оплаты лечения страховой компанией.

Записаться на прием вы можете по единому номеру сети (383) 308-0-00

Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск

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