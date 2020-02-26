Акция в клинике «Дентал-Сервиc Бердск» скидка пенсионерам 7%

Скидка не предоставляется на ортодонтическое лечение, на материалы и аксессуары: имплантаты, абатменты, мембраны, костные материалы, гигиенические средства и т. п., а также в случае оплаты лечения страховой компанией.

Дентал-сервис дарит скидку пенсионерам

Дорогие наши любимые пациенты «золотого» возраста!

В октябре и ноябре мы дарим вам дополнительную скидку 7% на стоматологическое лечение!

Получить скидку очень легко — просто покажите свое пенсионное удостоверение администратору.

Акция действует до 30 ноября 2019 г. в клинике Дентал-Сервис в г. Бердске, ул. Вокзальная, 50/1.

❗скидка суммируется➕ со скидками по карте 5 и 10%, а также со скидкой 3% при оплате наличными.

Скидка не предоставляется на ортодонтическое лечение, на материалы и аксессуары: имплантаты, абатменты, мембраны, костные материалы, гигиенические средства и т. п., а также в случае оплаты лечения страховой компанией.

Записаться на прием вы можете по единому номеру сети (383) 308-0-00

Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск