Акция в клинике «Дентал-Сервиc Бердск» скидка пенсионерам 7%

Дорогие наши любимые пациенты «золотого» возраста!
В октябре и ноябре мы дарим вам дополнительную скидку 7% на стоматологическое лечение!
Получить скидку очень легко — просто покажите свое пенсионное удостоверение администратору.
Акция действует до 30 ноября 2019 г. в клинике Дентал-Сервис в г. Бердске, ул. Вокзальная, 50/1.
❗скидка суммируется➕ со скидками по карте 5 и 10%, а также со скидкой 3% при оплате наличными.
Скидка не предоставляется на ортодонтическое лечение, на материалы и аксессуары: имплантаты, абатменты, мембраны, костные материалы, гигиенические средства и т. п., а также в случае оплаты лечения страховой компанией.
Записаться на прием вы можете по единому номеру сети (383) 308-0-00
Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск