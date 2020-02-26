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Эффект-wow: ТОП-9 лучших идей для причесок на 8 Марта

12:48 26.02.2020 Фото: pixabay.com
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Используйте стильные аксессуары для волос: классические невидимки, шпильки, заколки с мелкими бусинками или текстурные платки с интересными принтами.

Эффект wow: ТОП 9 лучших идей для причесок на 8 Марта
чтобы выбрать свою прическу — определитесь с основным образом

8 Марта — это повод уделить больше внимания себе и своей красоте. Например, сделать красивый маникюр, прическу, стрижку и макияж. Мы готовы помочь!

Для того, чтобы выбрать свою прическу — определитесь с основным образом. Подберите легкую укладку, которую сможете выполнить в домашних условиях или запишитесь в салон, где вам смогут сделать все в точности до мелких деталей. Ведь все должно быть идеально!

Используйте стильные аксессуары для волос: классические невидимки, шпильки, заколки с мелкими бусинками или текстурные платки с интересными принтами. Посмотрим подборку красивых весенних укладок?

1. Подобранные волосы
Подобранные волосы — один из вариантов, который подойдет под открытое платье или деловой костюм. Добавьте серебряные или золотые заколки (в виде веточки или цветочка). Hair и make-up master Arina Bondarenko в своем Instagram-профиле @muah_bond показывает разные укладки на любой вкус. Посмотрим?

2. Прическа — текстурные волны
Легкие волны на волосах можно сделать с помощью текстурирующих средств для волос. Совсем недавно мы рассказали о бьюти-средствах, которые помогут создать эффект мокрых волос.

3. Локоны
Упругие локоны всегда всегда в тренде! Вы можете дополнить укладку плетением или сделать объемный хвост. После мытья головы — используйте спрей для создания локонов, что придаст упругости завиткам. Следующий шаг — выберите плойку необходимого диаметра или утюжок.

4. Плетение на волосах
Плетение — один из универсальных вариантов на каждый день. Такая прическа подойдет для коротких и длинных волос. Комбинируйте с другими укладками!

5. Сделайте начес на волосах
Объем добавляет укладкам wow-эффект, особенно если вы обладательница тонких волос. Сделать такой прием можно с помощью специальной щетки и фиксирующего средства. Используйте на всей длине или на определенных зонах.

6. Модная прическа — хвост

Вы можете сделать гладкий, высокий, низкий хвост или добавить немного небрежности. Такая укладка хорошо сочетается с плетением и разными аксессуарами: бантиками, повязками или резинками. Все зависит от вашего настроения! Красивые варианты можно посмотреть в Instagram-профиле у @blohaute.

7. Используйте невидимки
Простые невидимки — один из новых трендов 2019 года. Выберите нужный цвет и экспериментируйте, ведь они способны преобразить любую прическу.

8. Комбинируйте пару трендов в своей укладке
Сочетать пару трендов — это модная тенденция 2019 года. Например, подобранные волосы и красивое плетение. Интересные примеры показывает @katrin.sydorenko в своем Instagram-аккаунте. Весенняя укладка, которая отлично подойдет для 8 Марта!

9. Модные аксессуары для волос
Модные аксессуары делают прическу более интересной. Кроме того, заколки позволяют зафиксировать волосы. Вариантов очень много: лаконичные, незаметные или более выразительные.

Источник: hochu.ua

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