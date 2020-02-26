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На 10 млрд рублей выдано 3 тыс. кредитов по «Дальневосточной ипотеке»

08:41 26.02.2020 Фото: pixabay.com
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О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

На 10 млрд рублей выдано 3 тыс. кредитов по Дальневосточной ипотеке
Сумма кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» превысила 10 млрд рублей

Число ипотечных кредитов, выданных в регионах Дальнего Востока по программе «Дальневосточная ипотека», почти достигло 3 тыс., а их сумма превысила 10 млрд рублей. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев.

Ранее вице-премьер поручил главам регионов ДФО координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

«В целом в ДФО поступило 15 760 заявок, выдано кредитов 2 948 — почти 3 тыс. на сумму 10 млрд 248 млн рублей», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что следует активно привлекать к работе по программе банки, а также «обеспечить предложение на рынке жилья, контролировать стоимость». «Для того, чтобы этот механизм задействовать, для того, чтобы он действительно принес людям пользу, надо, чтобы вся цепочка была правильно собрана и хорошо работала», — подчеркнул Трутнев.

Ситуация на Камчатке
Число заключенных договоров на получение льготного кредита по программе «Дальневосточная ипотека» на Камчатке в настоящее время составило всего восемь, сообщил Трутнев на совещании в регионе.

«В Камчатском крае заключено восемь договоров из 3 тыс. — немного. Причиной является недостаточное строительство жилья», — сказал он.

«У нас не очень большой рынок, — сегодня в продаже порядка 17 квартир, это в основном Елизовский район и Петропавловск-Камчатский. Интерес к этой ипотеке очень большой — у нас около 1 тыс. обращений было по этому поводу, сегодня 113 заявок в работе, восемь договоров уже оформлено — сумма небольшая, порядка 27 млн рублей, средняя сумма кредита составляет 3,3 млн рублей. В программе сегодня работают семь кредитных организаций, в марте ждем еще четыре банка», — сообщил в рамках совещания губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

По итогам совещания пресс-служба полномочного представительства президента РФ в ДФО проинформировала, что Трутнев поручил властям Камчатского края оценить потребность в количестве и типе жилья и сформировать предложения для строительных компаний в рамках программы «Дальневосточная ипотека».

«По итогам совещания вице-премьер Юрий Трутнев поручил правительству Камчатского края оценить потребность в количестве и типе жилья со стороны молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», уточнив желаемые для приобретения жилья районы и населенные пункты. Камчатский край должен провести анализ с учетом перспективного развития населенных пунктов территорий для застройки, сформировать предложения для строительных компаний для реализации проектов по возведению жилых домов», — говорится в сообщении.

Также Минвостокразвития России, Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с правительством Камчатского края поручено взять под контроль работу с застройщиками, работающими в регионе, сформировав соответствующую дорожную карту взаимодействия со строительными организациями.

По информации правительства Камчатского края, с 2019 года до 2025 года на территории края будет введено всего 1976 квартир. При этом в регионе проживает порядка 9,8 тыс. молодых семей, 328 из которых нуждаются в улучшении жилищных условий. Получателями «дальневосточного гектара» являются 126 человек.

«Дальневосточная ипотека»
О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы «Дальневосточный гектар». Возможный размер займа — до 6 млн рублей, срок выплат — до 20 лет.

На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

Источник: ТАСС

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Взяли бы ипотеку под 2%, если бы ее давали в нашей области?

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