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За пять лет планируют заменить все старые лифты в России

08:44 26.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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К середине февраля 2025 года нужно заменить более 140 тысяч старых лифтов, заявил член президиума Общественного совета Минстроя Сергей Чернышов.

За пять лет планируют заменить все старые лифты в России
Многие лифты уже устарели морально и технически

К середине февраля 2025 года нужно заменить более 140 тысяч старых лифтов, заявил член президиума Общественного совета Минстроя Сергей Чернышов.
Региональные операторы капитального ремонта заменят все отработавшие нормативный срок лифты в многоквартирных домах на территории Российской Федерации к середине февраля 2025 года. Об этом в пятницу сообщил руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства, член президиума Общественного совета Минстроя России Сергей Чернышов.

«У нас задача до 15 февраля 2025 года заменить все отработавшие нормативный срок лифты в многоквартирных домах. Эта работа при поддержке Минстроя регионами осуществляется, мы видим положительную динамику. Задача — за пять лет заменить более 140 тысяч старых лифтов», — сказал он.

Как уточняется в пояснительных записках к заседанию президиума Общественного совета, по итогам 2019 года региональными операторами капитального ремонта законтрактовано работ по замене 17,66 тыс. лифтов (плюс 18%) в 70 субъектах РФ на общую сумму 40 млрд рублей (плюс 31%). Лидерами за 2019 год по заключенным контрактам на замену лифтов в многоквартирных домах стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан и Крым, Санкт-Петербург, Ростовская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Источник: ТАСС

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