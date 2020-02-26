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До 8% снизятся ипотечные ставки к концу 2020 года

14:30 26.02.2020 Фото: pixabay.com
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Ипотечные ставки в России к концу 2020 года могут снизиться до 8% с нынешних 9%, заявил министр финансов Антон Силуанов.

До 8% снизятся ипотечные ставки к концу 2020 года
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п. п. — до 9% годовых.

Он также напомнил, что сейчас размер средней ставки — 9%.
Ипотечные ставки в России к концу 2020 года могут снизиться до 8% с нынешних 9%, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Я уверен, что мы в этом году, к концу года, должны вот этот средний 9%-ный размер ставки по ипотеке снизить до 8%. Я надеюсь, что с мерами, которые будет предлагать правительство РФ, будем просить Центральный банк, мы сможем существенно понизить стоимость кредитов», — сказал он.

По информации Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п. п. — до 9% годовых. В ЦБ РФ отмечали, что всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

Федеральный проект «Ипотека» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.

Источник: ТАСС

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