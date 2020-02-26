Изнасиловал и убил случайную прохожую, а труп прятал в заброшенном доме житель Кирова

Собранные Следственным отделом по Верхнекамскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Кирса. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием, с целью скрыть другое преступление), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).
Напомним, 17 августа 2019 года в городе Кирсе произошел пожар в нежилом доме. В ходе тушения пожара было найдено тело женщины со следами удушения и изнасилования. В ходе проведения грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к смерти женщины причастен ранее судимый 31-летний местный житель.
В ходе следствия и на суде установлено, что вечером 16 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев ранее ему незнакомую 58-летнюю женщину, совершил ее изнасилование у нежилого дома в городе Кирсе. После совершения противоправных действий, когда потерпевшая закричала и стала звать на помощь, не желая быть застигнутым на месте преступления, с целью сокрытия совершенного изнасилования, руками задушил женщину. После чего перетащил тело потерпевшей внутрь нежилого дома, поджег помещение и скрылся с места происшествия.
В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые следственные действия. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.
На основании собранных доказательств, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Кировской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Источник: СК по Кировской области