Носить маски работников кафе и магазинов во время эпидемии гриппа и ОРВИ просит власть Бердска

В Бердске эпидпорог ОРВИ на шестой неделе 2020 года превысил 51,4%. Постановлением мэра приказано отменить все массовые мероприятия, в поликлиниках вести отдельный прием пациентов. Аптекам рекомендуют иметь достаточный ассортимент лекарств для борьбы с заболеваниями.

В Бердске спасаются от ОРВИ и гриппа масками, которые исчезают из аптек

Во вторник, 25 февраля, мэрия Бердска опубликовала постановление о том, как в городе собираются бороться с эпидемией гриппа и ОРВИ. Документ подписал и. о. мэра Владимир Захаров. По официальным данным, в Новосибирской области зафиксирован рост этих заболеваний, а в Бердске эпидпорог ОРВИ на шестой неделе 2020 года превысил 51,4%.

Постановлением Захаров рекомендовал медицинским организациям, оказывающим помощь больным ОРВИ и гриппом, ежедневно до 9.00 информировать о числе заболевших бердский Центр гигиены и эпидемиологии. Главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской поручено обеспечить наличие профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств на период эпидемического распространения гриппа. Кроме того, в поликлиниках предписано вести раздельный прием больных с симптомами гриппа и ОРВИ и других пациентов. Отдавать преимущество обслуживанию больных гриппом и ОРВИ на дому.

Управлению образования Бердска приказано вести мониторинг за посещаемостью детей в школах и детских садах. И направлять данные ежедневно до 10.00 в Центр гигиены и эпидемиологии. При закрытии на карантин учреждений (отдельных классов, групп) немедленно (в день подписания приказа о закрытии) следует предоставлять информацию в территориальный отдел Роспотребнадзора. Кроме того, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях необходимо обеспечить так называемый утренний фильтр — обязательный осмотр детей перед началом занятий для выявления детей с признаками ОРВИ. Воспитанников с симптомами заболевания немедленно изолировать. А при необходимости обеспечить введение масочного режима и текущую дезинфекцию.

Если в классе или группе гриппом или ОРВИ заболело более 20% детей, следует приостановить образовательный процесс на срок не менее 7 дней.Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас временно не учатся несколько классов в школе №1 и лицее №7.

Вместе с тем, приказано ограничить проведение массовых мероприятий (спортивные соревнования, дискотеки, спектакли, слеты и другие события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте). В школах и детсадах следует поддерживать необходимый тепловой режим.

Аналогичные ограничения касаются отделов культуры и спорта Бердска. Спортивные мероприятия по возможности проводить на открытом воздухе, а не в помещениях, ввести масочный, дезинфекционный режим в учреждениях культуры и спорта.

Ограничения рекомендованы руководителям предприятий, организаций всех форм собственности: временно отказаться от массовых мероприятий, носить медицинские маски, не допускать переохлаждения лиц, работающих на улице, проводить разъяснительную работу с сотрудниками по профилактике ОРВИ и гриппа.

Главврачу бердского Центра гигиены и эпидемиологии Виктору Матко необходимо вести еженедельную статистику заболеваемости ОРВИ и гриппом с предоставлением информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по понедельникам до 10:30 и в территориальный отдел Роспотребнадзора по понедельникам до 11.00. А службе — проводить мониторинг и анализ эпидситуации в городе, организовать проверки предприятий торговли, общественного питания, организаций, оказывающих услуги населению, лечебно-профилактических учреждений, образовательных организаций по соблюдению масочного и дезинфекционного режимов. Кроме того, вместе с медиками «организовать широкую санитарно-просветительную работу по профилактике гриппа и ОРВИ».

— Руководителям аптечных учреждений всех форм собственности иметь достаточный ассортимент средств для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа, — сказано в постановлении.