26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Снести бесхозные гаражи-ракушки по ул. Вокзальной попросили горожане у мэра Бердска

21:00 26.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2

Евгений Шестернин сообщил, что администрация готова оказывать содействие в правовом поле, составлять исковые заявления, добиваться решений суда, но становится непонятной позиция самих жителей.

Снести бесхозные гаражи ракушки по ул. Вокзальной попросили горожане у мэра Бердска
Гаражи мешают жителям ул. Вокзальной Бердска
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Снести бесхозные гаражи ракушки по ул. Вокзальной попросили горожане у мэра Бердска

Снести бесхозные гаражи-ракушки по ул. Вокзальной попросили горожане у мэра БердскаУбрать «кандалы»: Снести бетонные ограждения требуют жители Бердска у Евгения ШестернинаЕщё 49 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главы Бердска. Евгений Шестрнин ответил на более 100 ваших вопросов в конце 2019 года.

— Когда снесут бесхозные гаражи-ракушки у дома №12 по улице Вокзальной?

Тема гаражей-ракушек, находящихся на дворовых территориях, волнует жителей улицы Вокзальная, я не хочу перекладывать на плечи жителей, но нужно понимать, что это частный вопрос, и мы готовы его прорабатывать и решать вместе с жителями. Готовы оказывать содействие в правовом поле, составлять исковые заявления, добиваться решений суда, но становится непонятной позиция самих жителей. Этим вопросом в городе занимаются специалисты административно-технической инспекции Бердска, но здесь не будет эффективной работы без участия самих жителей.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мешают гаражи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что изменится с 1 марта в жизни россиян. И жителей Бердска
22:15 26-02-2020
Что изменится с 1 марта в жизни россиян. И жителей Бердска
Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска 2
22:00 26-02-2020
Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска
Голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля после православного поста предложили Путину
21:45 26-02-2020
Голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля после православного поста предложили Путину
БердскПрославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска 46
21:30 26-02-2020
Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска
15-летний ученик вонзил нож в живот учительнице в Ульяновске 1
21:30 26-02-2020
15-летний ученик вонзил нож в живот учительнице в Ульяновске
Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну 6
21:15 26-02-2020
Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну
Медведев исчезнет? Изменит имя и объединится с ОНФ «Единая Россия» 10
21:15 26-02-2020
Медведев исчезнет? Изменит имя и объединится с ОНФ «Единая Россия»
Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты-нарушители 2
21:15 26-02-2020
Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты-нарушители
БердскДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска 309
21:10 26-02-2020
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
БердскУволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля 12
21:08 26-02-2020
Уволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля