Снести бесхозные гаражи-ракушки по ул. Вокзальной попросили горожане у мэра Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главы Бердска. Евгений Шестрнин ответил на более 100 ваших вопросов в конце 2019 года.
— Когда снесут бесхозные гаражи-ракушки у дома №12 по улице Вокзальной?
Тема гаражей-ракушек, находящихся на дворовых территориях, волнует жителей улицы Вокзальная, я не хочу перекладывать на плечи жителей, но нужно понимать, что это частный вопрос, и мы готовы его прорабатывать и решать вместе с жителями. Готовы оказывать содействие в правовом поле, составлять исковые заявления, добиваться решений суда, но становится непонятной позиция самих жителей. Этим вопросом в городе занимаются специалисты административно-технической инспекции Бердска, но здесь не будет эффективной работы без участия самих жителей.