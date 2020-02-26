Снести бесхозные гаражи-ракушки по ул. Вокзальной попросили горожане у мэра Бердска

Евгений Шестернин сообщил, что администрация готова оказывать содействие в правовом поле, составлять исковые заявления, добиваться решений суда, но становится непонятной позиция самих жителей.

Гаражи мешают жителям ул. Вокзальной Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главы Бердска. Евгений Шестрнин ответил на более 100 ваших вопросов в конце 2019 года.

— Когда снесут бесхозные гаражи-ракушки у дома №12 по улице Вокзальной?

Тема гаражей-ракушек, находящихся на дворовых территориях, волнует жителей улицы Вокзальная, я не хочу перекладывать на плечи жителей, но нужно понимать, что это частный вопрос, и мы готовы его прорабатывать и решать вместе с жителями. Готовы оказывать содействие в правовом поле, составлять исковые заявления, добиваться решений суда, но становится непонятной позиция самих жителей. Этим вопросом в городе занимаются специалисты административно-технической инспекции Бердска, но здесь не будет эффективной работы без участия самих жителей.