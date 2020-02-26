Беречь банковские карты от мошенников призывает горожан начальник полиции Бердска

Владимир Соколов рассказал, что каждую неделю приходится сталкиваться с телефонными мошенничествами и через сеть интернет. Не реагировать на провокации и быть бдительными он призывает граждан.

Жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов рассказал, что каждую неделю правоохранительным органам приходится сталкиваться с телефонными мошенничествами. Он доложил о ситуации с преступлениями на аппаратном совещании в мэрии Бердска 25 февраля. За неделю зарегистрировано 515 сообщений о происшествиях.

— Из 515 сообщений о происшествиях насчитывается 25 преступлений, 8 из них раскрыты, из давних раскрыты 4 преступления. Также задержаны 4 водителя в алкогольном опьянении. Обращаю внимание граждан, что продолжают совершаться телефонные мошенничества и через сеть интернет. Призываю к бдительности граждан, чтобы не передавали коды доступа к своим банковским картам злоумышленникам. Преступления этого рода случаются еженедельно, — сказал Владимир Васильевич.

Напомним, за звонок «Сын попал в ДТП» отдала 30 тысяч рублей незнакомцу жительница Бердска.