26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Беречь банковские карты от мошенников призывает горожан начальник полиции Бердска

13:00 26.02.2020, Алена Романцова Фото: osnmedia.ru
0

Владимир Соколов рассказал, что каждую неделю приходится сталкиваться с телефонными мошенничествами и через сеть интернет. Не реагировать на провокации и быть бдительными он призывает граждан.

Беречь банковские карты от мошенников призывает горожан начальник полиции Бердска
Жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди

Начальник полиции Бердска Владимир Соколов рассказал, что каждую неделю правоохранительным органам приходится сталкиваться с телефонными мошенничествами. Он доложил о ситуации с преступлениями на аппаратном совещании в мэрии Бердска 25 февраля. За неделю зарегистрировано 515 сообщений о происшествиях.

— Из 515 сообщений о происшествиях насчитывается 25 преступлений, 8 из них раскрыты, из давних раскрыты 4 преступления. Также задержаны 4 водителя в алкогольном опьянении. Обращаю внимание граждан, что продолжают совершаться телефонные мошенничества и через сеть интернет. Призываю к бдительности граждан, чтобы не передавали коды доступа к своим банковским картам злоумышленникам. Преступления этого рода случаются еженедельно, — сказал Владимир Васильевич.

Напомним, за звонок «Сын попал в ДТП» отдала 30 тысяч рублей незнакомцу жительница Бердска.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сталкивались с телефонными мошенничеством?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Вези меня, мразь — 2": Набросилась на водителя такси девушка с детьми в Башкирии. Водитель снял видео
14:24 26-02-2020
Ликвидация: незаконный алкоголь уничтожат в России
14:15 26-02-2020
Ликвидация: незаконный алкоголь уничтожат в России
БердскСтоял 100 минут за плохое поведение буйный мальчик 12 лет на уроке учителя русского языка в школе №5 Бердска
14:12 26-02-2020
Стоял 100 минут за плохое поведение буйный мальчик 12 лет на уроке учителя русского языка в школе №5 Бердска
А нам ни по чем: уже не боится санкций США из Крыма Россия
14:00 26-02-2020
А нам ни по чем: уже не боится санкций США из Крыма Россия
БердскГипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020 1
13:45 26-02-2020
Гипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020
Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве
13:30 26-02-2020
Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве
Рак: Почему онкологию сложно обнаружить?
13:27 26-02-2020
Рак: Почему онкологию сложно обнаружить?
Опять пи-пи: все время хожу в туалет по-маленькому. В чем причина?
13:19 26-02-2020
Опять пи-пи: все время хожу в туалет по-маленькому. В чем причина?
Упал под стол: Пьяного учителя трудов сняли на видео ученики школы в Татарстане
13:15 26-02-2020
Упал под стол: Пьяного учителя трудов сняли на видео ученики школы в Татарстане
Волосы на лице: как избавиться от гирсутизма у женщин
13:09 26-02-2020
Волосы на лице: как избавиться от гирсутизма у женщин