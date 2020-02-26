В глобальную 10-ку рейтинга мягких сил попал Владимир Путин

В рейтинг мягких сил помимо США входят и две другие державы, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.

Страна заняла 10-е место в рейтинге Brand Finance

Консалтинговая компания Brand Finance выпустила первый глобальный рейтинг стран по уровню их мягкой силы. Первое место в нем, несмотря на противоречивое поведение Дональда Трампа, с большим отрывом занимают США. Россия же вошла в топ-10 рейтинга, что во многом стало заслугой Владимира Путина.

Сотрудники Brand Finance опросили более 55 тыс. человек из более чем сотни стран, чтобы выяснить, как они оценивают влияние того или иного государства на другие. В опросе приняли участие как рядовые граждане, так и специалисты — бизнес-лидеры, аналитики рынков, политики, академики, журналисты, а также представители исследовательских центров и НКО. Так родился первый Глобальный индекс мягкой силы.

Под мягкой силой авторы индекса понимают «способность нации влиять на предпочтения и поведение различных лиц на международной арене (государств, корпораций, общества и т. д.) через привлекательность и уговоры, а не применение силы». Сам же индекс оценивает известность и узнаваемость нации, влияние, репутацию, а также семь ключевых элементов силы — бизнес и торговля, порядок, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука и, наконец, люди и ценности.

Подведя итоги опросов как рядовых граждан, так и специалистов, авторы исследования пришли к выводу, что самой могущественной мягкой силой на планете являются США. Причем Соединенные Штаты доминируют над всеми остальными, опережая идущую второй в рейтинге Германию более чем на 5 баллов. И этому не смог помешать даже внушительный список поступков Дональда Трампа, которые должны были значительно ухудшить отношение других стран к США. Господин Трамп начал сразу несколько торговых войн под доктриной «Америка прежде всего», вышел из Парижского климатического соглашения, ядерной сделки с Ираном и нескольких военных соглашений с Россией о нераспространении оружия. Все это негативно отразилось на таких показателях, как репутация, порядок, доверие и безопасность. Но вместе с тем США занимают первое место сразу по восьми показателям, которые подчеркивают высочайший уровень развития американского бизнеса, технологий и общества.

На втором и третьем местах рейтинга с разницей всего в 0,1 балла расположились Германия и Великобритания. Германия, говорят эксперты, отказавшаяся от жесткой силы после Второй мировой войны, сумела стать одной из самых влиятельных стран мира благодаря очень высокому уровню развития экономики, который подкрепляется грамотным политическим управлением и репутацией Ангелы Меркель. Великобритания же, сменив однажды Империю на Содружество, не перестала быть одной из самых влиятельных держав в мире. Не помешает ей оставаться таковой и «Брексит», считают авторы доклада, отмечая огромную роль в успехе Великобритании королевской семьи. «Королевская семья вносит непревзойденный вклад в мягкую силу Великобритании и, по оценке Brand Finance, около $2,4 млрд в экономику страны ежегодно»,— говорится в докладе.

В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.

Потому их появление в десятке самых мягких сил авторы сами считают «неожиданным». Дело в том, что и Китай, и Россия остаются очень влиятельными на мировой арене: по этому показателю они занимают второе и седьмое место соответственно. Другой вопрос — это их репутация, то есть качество этого влияния на других. И тут две страны занимают лишь 24-е и 26-е место соответственно. Мощь мягкой силы Китая — в его экономике, которая позволяет китайским компаниям и инвесторам продвигать свои интересы по всему миру. Только в проект «Один пояс — один путь» предполагает инвестиции на $100 млрд.

У России нет мощной экономики и узнаваемых по всему миру брендов, зато, как отмечают авторы доклада, у нее есть Владимир Путин, который, «несмотря на противоречивые методы правления, вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров». По уровню уважения, согласно опросу Brand Finance, господин Путин занял второе место в мире. Кроме того, Россия занимает очень высокое положение в дипломатических кругах — третье место в мире и, «что иронично», заметили авторы, четвертое место в мире в спорте. Несмотря на допинговые скандалы, отнятые олимпийские медали и угрозу отстранения от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио, а также в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Источник: Ъ