Упал под стол: Пьяного учителя трудов сняли на видео ученики школы в Татарстане

Запись опубликовал в соцсети анонимный пользователь. Подписчики паблика пишут, что преподаватель «напился от безысходности» и «осрамился перед детьми».

По-разному отреагировали люди на видео с пьяным трудовиком

Пьяного учителя труда сняли на видео ученики школы в Азнакаево. Запись опубликовал в соцсети анонимный пользователь. Сначала преподаватель сидит на столе, позже — падает на пол под хохот учеников.

Видео из соцсети





«Напился от безысходности»;

«Осрамился перед детьми»;

«Вот оно — современное воспитание!!! Человек упал, никто даже не подошёл и не помог подняться»;

«Что дети смогут сделать с пьяным человеком??? Как его поднимать?»;

«Трезвый трудовик — это уже не трудовик»;

«Если трудовик бросает пить, то школа автоматически становится гимназией»;

«Мужик попал, теперь уволят»;

«Нормальный учитель, в наше время все трудовики были такие», — комментируют видео татарстанцы.

Источник: evening-kazan.ru