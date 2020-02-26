Упал под стол: Пьяного учителя трудов сняли на видео ученики школы в Татарстане

Пьяного учителя труда сняли на видео ученики школы в Азнакаево. Запись опубликовал в соцсети анонимный пользователь. Сначала преподаватель сидит на столе, позже — падает на пол под хохот учеников.
Видео из соцсети
«Осрамился перед детьми»;
«Вот оно — современное воспитание!!! Человек упал, никто даже не подошёл и не помог подняться»;
«Что дети смогут сделать с пьяным человеком??? Как его поднимать?»;
«Трезвый трудовик — это уже не трудовик»;
«Если трудовик бросает пить, то школа автоматически становится гимназией»;
«Мужик попал, теперь уволят»;
«Нормальный учитель, в наше время все трудовики были такие», — комментируют видео татарстанцы.
Источник: evening-kazan.ru