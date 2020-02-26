26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве

13:30 26.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Денис Коновалов добавил, что взял наркотик из другого уголовного дела. Он не уточнил, из какого именно. Также он сообщил, что видеосъемка, которая имитировалась в машине, на самом деле не велась.

Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс полицейский в Москве
Экс-полицейский на прошлой неделе признался, что подбросил наркотики господину Голунову по указанию начальника

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова, рассказал, как подбрасывал ему наркотики. Согласно показаниям экс-полицейского, которые пересказала Baza, он подбросил заранее подготовленный N-метилэфедрон в рюкзак журналиста, когда вел его в наручниках в машину.

Ранее Денис Коновалов признался, что действовал по указанию своего начальника Игоря Ляховца — бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы. Господин Ляховец не признает вину и отвергает обвинения.

Денис Коновалов добавил, что взял наркотик из другого уголовного дела. Он не уточнил, из какого именно. Также он сообщил, что видеосъемка, которая имитировалась в машине, на самом деле не велась. В квартиру господина Голунова на Вешняковской улице наркотики также подкинул он: экс-полицейский дождался момента, когда понятые и другие участники обыска отвернутся, и положил сверток с кокаином на шкаф.

Экс-полицейский на прошлой неделе признался, что подбросил наркотики господину Голунову по указанию начальника. Следствие попросило Басманный районный суд Москвы отпустить его из СИЗО под домашний арест. По делу о фальсификации доказательств проходят пять бывших полицейских: экс-замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и четверо его подчиненных — Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

Источник: Ъ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Указание сверху?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В 2019 году сократился объем ипотечных договоров
14:33 26-02-2020
В 2019 году сократился объем ипотечных договоров
БердскНосить маски работников кафе и магазинов во время эпидемии гриппа и ОРВИ просит власть Бердска
14:30 26-02-2020
Носить маски работников кафе и магазинов во время эпидемии гриппа и ОРВИ просит власть Бердска
До 8% снизятся ипотечные ставки к концу 2020 года
14:30 26-02-2020
До 8% снизятся ипотечные ставки к концу 2020 года
"Вези меня, мразь — 2": Набросилась на водителя такси девушка с детьми в Башкирии. Водитель снял видео
14:24 26-02-2020
Ликвидация: незаконный алкоголь уничтожат в России
14:15 26-02-2020
Ликвидация: незаконный алкоголь уничтожат в России
БердскСтоял 100 минут за плохое поведение буйный мальчик 12 лет на уроке учителя русского языка в школе №5 Бердска
14:12 26-02-2020
Стоял 100 минут за плохое поведение буйный мальчик 12 лет на уроке учителя русского языка в школе №5 Бердска
А нам ни по чем: уже не боится санкций США из Крыма Россия
14:00 26-02-2020
А нам ни по чем: уже не боится санкций США из Крыма Россия
БердскГипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020 2
13:45 26-02-2020
Гипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020
Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве
13:30 26-02-2020
Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве
Рак: Почему онкологию сложно обнаружить?
13:27 26-02-2020
Рак: Почему онкологию сложно обнаружить?