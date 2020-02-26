Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве

Денис Коновалов добавил, что взял наркотик из другого уголовного дела. Он не уточнил, из какого именно. Также он сообщил, что видеосъемка, которая имитировалась в машине, на самом деле не велась.

Экс-полицейский на прошлой неделе признался, что подбросил наркотики господину Голунову по указанию начальника

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова, рассказал, как подбрасывал ему наркотики. Согласно показаниям экс-полицейского, которые пересказала Baza, он подбросил заранее подготовленный N-метилэфедрон в рюкзак журналиста, когда вел его в наручниках в машину.

Ранее Денис Коновалов признался, что действовал по указанию своего начальника Игоря Ляховца — бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы. Господин Ляховец не признает вину и отвергает обвинения.

Денис Коновалов добавил, что взял наркотик из другого уголовного дела. Он не уточнил, из какого именно. Также он сообщил, что видеосъемка, которая имитировалась в машине, на самом деле не велась. В квартиру господина Голунова на Вешняковской улице наркотики также подкинул он: экс-полицейский дождался момента, когда понятые и другие участники обыска отвернутся, и положил сверток с кокаином на шкаф.

Экс-полицейский на прошлой неделе признался, что подбросил наркотики господину Голунову по указанию начальника. Следствие попросило Басманный районный суд Москвы отпустить его из СИЗО под домашний арест. По делу о фальсификации доказательств проходят пять бывших полицейских: экс-замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и четверо его подчиненных — Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

Источник: Ъ