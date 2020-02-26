Пенсии и соцвыплаты переводят на карты «МИР» с 1 июля в Бердске

Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия их предыдущих банковских карт.

Российская платежная система «Мир» существует с 2014 года

В соответствии с законодательством пенсии и иные социальные выплаты переходят на карты национальной платежной системы «МИР».

Управление ПФР России по городу Бердску дает подробные разъяснения о новшестве. Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, производится ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет осуществлять доставку пенсии, а также способ ее получения.

На сегодня пенсии доставляются:

— организациями федеральной почтовой связи (в кассе или на дому по желанию пенсионера);

— кредитными организациями (банками), с которыми Пенсионным фондом РФ заключены соответствующие договоры (соглашения).

В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионерам, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание получать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счет), выдается карта национальной платежной системы «МИР».

«Таким образом, — подчеркивают специалисты органов ПФР, — это не требование банков или Пенсионного фонда, а требование Федерального закона».

Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия их предыдущих банковских карт.

Установлен период перехода на «МИР» — до 1 июля 2020 года. Пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу осуществлялось оформление карты «МИР».

Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты «МИР» выдают банки по истечении срока действия нынешних карт.

В тоже время, по своему желанию пенсионер может получить карту «МИР» и перевести на нее выплату пенсии сегодня, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты.

«Переход на карты «МИР» происходит не первый год, постепенно и на выплатах пенсий никак не отражается, — отмечают в отделении ПФР по Новосибирской области, — При этом, как и раньше, способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер».

Пенсионер может изменить как доставщика (банк), так и способ доставки пенсии. Для этого необходимо обратиться в ПФР любым удобным способом:

— письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР;

— в электронном виде, подав соответствующее заявление через Личный кабинет на сайте ПФР. При этом приходить в ПФР лично больше нет необходимости.

На сегодня услуги по доставке пенсии и других социальных выплат новосибирским пенсионерам готовы предложить 24 банка. С их списком можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».

При этом если пенсионер планирует получать пенсию именно на банковскую карту, это должна быть карта платежной системы «Мир». Если пенсионер заявил о желании перечислять пенсию на счет, к которому выпущена карта другой платежной системы, то Пенсионный фонд перечислит его средства банку, а тот уже уведомит получателя о необходимости открыть карту «Мир».