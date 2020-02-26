Гипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020

Магазин будет расположен около торгового центра «Гигант». Это будет магазин стандартной площади 8000 квадратных метров.

Леруа Мерлен построят возле «Гиганта» на бердском шоссе

На Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска строят новый «Леруа Мерлен» — его открытие наметили на конец 2020 года, сообщают СМИ Новосибирска.

— Открытие нашего четвертого магазина запланировано на конец года. Магазин будет расположен около торгового центра «Гигант». Это будет магазин стандартной площади 8000 квадратных метров, — сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова.

Как добавили в «Леруа Мерлен», в Новосибирске уже работает 3 магазина, и компания планирует развиваться дальше, потому что жители города вне зависимости от экономических условий не перестают заниматься ремонтом, отделкой и строительством.

Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре 2018 года — тогда его планировали достроить уже в конце 2019 года. В документе говорилось, что площадь здания составит более 25 тысяч квадратных метров. Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.