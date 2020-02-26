26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Недвижимость

Гипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020

13:45 26.02.2020 Фото: Wikimedia Commons
2 0

Магазин будет расположен около торгового центра «Гигант». Это будет магазин стандартной площади 8000 квадратных метров.

Гипермаркет Леруа Мерлен откроют около Бердска в конце 2020
Леруа Мерлен построят возле «Гиганта» на бердском шоссе

На Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска строят новый «Леруа Мерлен» — его открытие наметили на конец 2020 года, сообщают СМИ Новосибирска.

— Открытие нашего четвертого магазина запланировано на конец года. Магазин будет расположен около торгового центра «Гигант». Это будет магазин стандартной площади 8000 квадратных метров, — сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова.

Как добавили в «Леруа Мерлен», в Новосибирске уже работает 3 магазина, и компания планирует развиваться дальше, потому что жители города вне зависимости от экономических условий не перестают заниматься ремонтом, отделкой и строительством.

Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре 2018 года — тогда его планировали достроить уже в конце 2019 года. В документе говорилось, что площадь здания составит более 25 тысяч квадратных метров. Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Здорово?

Аноним, 26 февраля 2020 14:21
и чего здорово то короллон загнется и придется в академ за каждым гвоздем ездить.
Аноним, 26 февраля 2020 14:24
Вопрос: а чего с дорогой?
Уже и так это место около шлюза - постоянный затык.
Если уж лепить такие большие магазины, надо бы и про дороги думать!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В 2019 году сократился объем ипотечных договоров
14:33 26-02-2020
В 2019 году сократился объем ипотечных договоров
БердскНосить маски работников кафе и магазинов во время эпидемии гриппа и ОРВИ просит власть Бердска
14:30 26-02-2020
Носить маски работников кафе и магазинов во время эпидемии гриппа и ОРВИ просит власть Бердска
До 8% снизятся ипотечные ставки к концу 2020 года
14:30 26-02-2020
До 8% снизятся ипотечные ставки к концу 2020 года
"Вези меня, мразь — 2": Набросилась на водителя такси девушка с детьми в Башкирии. Водитель снял видео
14:24 26-02-2020
Ликвидация: незаконный алкоголь уничтожат в России
14:15 26-02-2020
Ликвидация: незаконный алкоголь уничтожат в России
БердскСтоял 100 минут за плохое поведение буйный мальчик 12 лет на уроке учителя русского языка в школе №5 Бердска
14:12 26-02-2020
Стоял 100 минут за плохое поведение буйный мальчик 12 лет на уроке учителя русского языка в школе №5 Бердска
А нам ни по чем: уже не боится санкций США из Крыма Россия
14:00 26-02-2020
А нам ни по чем: уже не боится санкций США из Крыма Россия
БердскГипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020 2
13:45 26-02-2020
Гипермаркет Леруа-Мерлен откроют около Бердска в конце 2020
Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве
13:30 26-02-2020
Признался в подбросе наркотиков в рюкзак журналисту Ивану Голунову экс-полицейский в Москве
Рак: Почему онкологию сложно обнаружить?
13:27 26-02-2020
Рак: Почему онкологию сложно обнаружить?