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Красота / Общество

Пухлые губы Лады: 50-летнюю Ладу Дэнс раскритиковали за увеличение губ

12:58 26.02.2020 Фото: МедикФорум/инстаграм
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На своей странице в соцсети Instagram Лада Дэнс поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена без косметики на лице, но в ярком розовом наряде.

Пухлые губы Лады: 50 летнюю Ладу Дэнс раскритиковали за увеличение губ
В Сети 50-летнюю Ладу Дэнс раскритиковали за увеличение губ

Лада Дэнс была на пике популярности в России и странах СНГ в девяностых годах, но и сейчас певица продолжает заниматься творческой деятельностью. Также 50-летняя артистка старается держать себя в форме. Но с увлечением «уколами красоты» знаменитость переборщила, считают некоторые поклонники.

На своей странице в соцсети Instagram Лада Дэнс поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена без косметики на лице, но в ярком розовом наряде.

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#цветнастроения 💗 ⠀ Прекрасный weekend с самыми близкими. Восстанавливаем свою энергию и силы в горах. ⠀ Всех с масленицей и прекрасной погодой 😊 счастья вам и вашим семьям! ⠀ 💭Расскажите, кто как проводит свои праздничные выходные?

Публикация от Л А Д А Д Э Н С (@lada_dance_official)


Правда, форма губ 50-летней певицы вызвала вопросы у многих подписчиков. По их мнению, артистка слишком увлеклась изменением своей внешности. Некоторые даже не сразу узнали Ладу Дэнс.

«Зачем так себя портить? Видно, что все искусственно. Без всего этого вы были красотка. Сейчас все на одно лицо…», «Что с верхней губой? Оса укусила?», «Что с губами?», «Не узнала», «А кто это? На Ладу совсем не похожа», «Лада перекроила лицо. Мне было 15, когда она начала карьеру. В России модно и престижно себя уродовать…», — отметили подписчики в комментариях.

Источник: МедикФорум

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