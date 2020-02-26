Пухлые губы Лады: 50-летнюю Ладу Дэнс раскритиковали за увеличение губ

На своей странице в соцсети Instagram Лада Дэнс поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена без косметики на лице, но в ярком розовом наряде.

В Сети 50-летнюю Ладу Дэнс раскритиковали за увеличение губ

Лада Дэнс была на пике популярности в России и странах СНГ в девяностых годах, но и сейчас певица продолжает заниматься творческой деятельностью. Также 50-летняя артистка старается держать себя в форме. Но с увлечением «уколами красоты» знаменитость переборщила, считают некоторые поклонники.

На своей странице в соцсети Instagram Лада Дэнс поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена без косметики на лице, но в ярком розовом наряде.



Правда, форма губ 50-летней певицы вызвала вопросы у многих подписчиков. По их мнению, артистка слишком увлеклась изменением своей внешности. Некоторые даже не сразу узнали Ладу Дэнс.

«Зачем так себя портить? Видно, что все искусственно. Без всего этого вы были красотка. Сейчас все на одно лицо…», «Что с верхней губой? Оса укусила?», «Что с губами?», «Не узнала», «А кто это? На Ладу совсем не похожа», «Лада перекроила лицо. Мне было 15, когда она начала карьеру. В России модно и престижно себя уродовать…», — отметили подписчики в комментариях.

Источник: МедикФорум