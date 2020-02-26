Волосы на лице: как избавиться от гирсутизма у женщин

По оценкам, она затрагивает около 5-10% женщин всех возрастов. Чрезмерный рост волос может быть вызван генетикой, а также определенными заболеваниями.

Излишние или нежелательные волосы, вызванные гирсутизмом, обычно грубые и темные

Гирсутизм — также известный как чрезмерные волосы в необычных областях — может произойти из-за гормональных изменений. По оценкам, она затрагивает около 5-10% женщин всех возрастов. Чрезмерный рост волос может быть вызван генетикой, а также определенными заболеваниями. У вас, скорее всего, будет нежелательный рост волос, если у вашей матери, сестры или другого родственника также есть такой. У женщин с этим заболеванием уровень андрогенов выше нормы, включая тестостерон. Слишком много андрогенов может вызвать рост волос по мужскому типу и другие мужские характеристики, такие как глубокий голос. Таким образом, женщины с этим заболеванием имеют избыток волос в областях, где это обычно наблюдается у мужчин, таких как лицо и нижняя часть живота. Это условие распространено среди женщин средиземноморского, южноазиатского и ближневосточного наследия. Излишние или нежелательные волосы, вызванные гирсутизмом, обычно грубые и темные. Существует много нежелательных методов удаления волос, таких как эпиляция, бритье и депиляция. Но зачем использовать такие болезненные методы, когда у вас есть другие, менее болезненные методы. Это тоже прямо на вашей кухне. Вот некоторые эффективные домашние средства для удаления волос на лице.

Овсянка + банан: Смешайте овсянку и пюре из банана в миске. Нанесите достаточное количество пасты на нежелательные волосы и втирайте их круговыми движениями. Оставьте на 15-20 минут, а затем смойте холодной водой.

Лавандовое масло + масло чайного дерева: возьмите миску и смешайте в ней масло лаванды с маслом чайного дерева. Нанесите эту смесь на волосы на лице с помощью ватного шарика. Повторите 2-3 раза в день в течение не менее 3 месяцев.

Грин Грэм и розовая вода: Грин Грэм — популярное средство в Аюрведе. Смешайте муку из этого растения с розовой водой в чашке, добавьте в полученную пасту немного лимонного сока и хорошенько перемешайте. Наносите пасту на области лица с нежелательными волосами. Оставляйте минут на 20-25 или до того, как все полностью высохнет. Маску необходимо втирать пальцами и делать ее 3-4 раза в неделю.

Лук + базилик: измельчить лук с листьями базилика, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на нежелательные волосы и дайте им высохнуть в течение 20-25 минут. Смыть теплой водой. Делайте это 3-4 раза в неделю в течение 1-2 месяцев.

Мед + сахар: Смешайте сахар, мед и воду в миске. Поместите его в микроволновую печь на 30 секунд, пока сахар не растворится. Примените пасту на нежелательные волосы и поместите полоску ткани по этому. Дайте остыть пару секунд. Затем потяните полоску в направлении, противоположном росту ваших волос.

Источник: www.thehealthsite.com