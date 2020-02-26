Ликвидация: незаконный алкоголь уничтожат в России

Уже в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать.

— Алкогольный рынок сегодня — это замкнутый круг.

Уже в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Парламентарии готовы его поддержать. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе кабмина, специальный орган, который займется ликвидацией, будет определен позже. Против документа выступают в КПРФ и ЛДПР. Там уверены, что любой продукт может быть полезен в переработке. В Совете Федерации же вообще предлагают национализировать и отдавать на реализацию незаконный алкоголь. А вот эксперты считают меру абсолютно правильной, отмечая, что 70% рынка спиртного — это контрафакт.

Уничтожат на месте

Как выяснили «Известия», законопроект правительства «О внесении изменений в статью 25 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в марте. Как рассказали источники «Известий» в нижней палате, примут документ до конца года.

Речь идет о том, чтобы незаконный алкоголь, выявленный в ходе проверок таможенной службы, МВД, а также региональных властей, уничтожался после изъятия. Сегодня данная мера предусмотрена только для контрафактной спиртосодержащей продукции. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства, законопроект разработан по инициативе Минфина.

«Его принятие потребует внесения изменений в подзаконные нормативные правовые акты, в том числе в части определения федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих уничтожение изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся предметом административного правонарушения», — рассказали в пресс-службе кабмина.

Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил «Известиям», что партия поддержит законопроект правительства.

— Правительство абсолютно правильно ставит вопрос. Этот алкоголь, даже если это не контрафакт, является предметом правонарушения. Представим, что он изъят и конфискован. И что с ним делать дальше? Если его судьба не определена, то он может стать предметом торговли и спекуляций, — пояснил «Известиям» единоросс.

По его мнению, уничтожение такого товара «вполне разумная мера». Поддержать кабмин готовы в комитете по экономической политике Госдумы.

— Мы последовательно идём по пути создания единых правил на этом рынке, адекватной нормативной базы и жёсткого пресечения незаконного оборота. При этом я согласен с тем, что бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах. Тем более до конца непонятно, что это за продукт и насколько он качественный, — заявил «Известиям» зампред профильного комитета Госдумы Денис Кравченко.

По его словам, законопроект будет внимательно изучен и в случае отсутствия рисков, принят.

Положительно отнеслись к инициативе кабмина и в «Справедливой Росси».

— Думаю, что мы поддержим этот законопроект. Это правильная мера. Сейчас конфискованный алкоголь в основном попадает на «серый» рынок и продается по заниженным ценам спекулянтами. Поэтому в данном случае уничтожение — абсолютно оправданно. Это же не продукты питания, которые детям нужны, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Он также отметил, что безопасность такого алкоголя для здоровья граждан никто не гарантирует.

Вылить — самое простое

А вот в КПРФ и ЛДПР принципиально против уничтожения любой продукции.

— У нас очень любят всё уничтожать. Началось это с санкционки, которую стали незаконно провозить через границу. Уничтожают черную икру, осетровых рыб, сыры, а теперь за алкоголь взялись. Но это нормальные продукты, их же можно или на корм скоту или на техническую переработку отдать. Уничтожать — это ведь не по-хозяйски, — заявил «Известиям» коммунист, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, всё это надо пускать в дело, тем более что в России нет сегодня роста промышленного производства.

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями» отметил, что партия изначально выступала против уничтожения контрафактных продуктов.

— Мы предлагали определенные меры — каким образом это можно изымать в пользу государства и реализовывать на благие цели. Также можно использовать и алкоголь. В его составе, например находится этиловый спирт, который можно переработать и использовать в медицине или в других сферах, — заявил парламентарий, отметив, что вылить — самое простое.

Бутылки ходят по кругу

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил «Известиям», что с незаконным алкоголем нужно бороться, но нельзя уничтожать.

— Зачем продукцию, которая может быть полезной, уничтожать? Почему из неё нельзя сделать очистительные средства для машины? Или пускать на технические нужды. А если это качественный алкоголь, то его нужно национализировать и пустить на реализацию, — заявил сенатор.

А вот глава проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев, напротив, назвал инициативу Минфина правильной и очень актуальной.

— Алкогольный рынок сегодня — это замкнутый круг. Контрафакт, который обнаруживается в ходе проверок, вновь возвращается в торговый оборот. Мы уже неоднократно прослеживали судьбы бутылок, которые ходят по кругу. В итоге по экспертным оценкам рынок контрафакта составляет от 60 до 70%, — рассказал он «Известиям.

По его словам, сегодня меры по борьбе с такой незаконной продукцией носят декларативный характер. Если такой алкоголь сразу уничтожат после проверок полиции — это будет гораздо эффективнеt, считает эксперт.

Источник: Известия