Рак: Почему онкологию сложно обнаружить?

Например (это показали эксперименты на животных) раковые клетки могут попадать в легкие из опухолей молочной железы, — при этом они виртуозно изменяют свою форму, чтобы встроиться в здоровую легочную ткань и не быть отвергнутыми.

Ученые объяснили, почему рак трудно обнаружить вовремя

Несвоевременное обнаружение рака – одна из актуальных проблем медицины. Зарубежные ученые объяснили, что трудности в его диагностике могут обусловливаться способностью раковых клеток встраиваться в здоровые ткани организма и находиться в них длительное время, дожидаясь своего часа.

Как сообщает портал MedikForum.ru, ссылаясь на публикацию в Medicalxpress, исследователи установили: клетки рака могут оставаться незаметными для обнаружения, благодаря определенному гену. Он позволяет им внедряться в здоровые ткани организма, подолгу находясь в них в состоянии «спячки».

«Механизм выживания злокачественных клеток в тканях регулируется геном sFRP2, который вынуждает здоровые клетки организма помогать сохраняться раковым», — рассказывают научные специалисты.

По их словам, клетки рака таким образом могут годами существовать в разных органах в состоянии анабиоза. Например (это показали эксперименты на животных) раковые клетки могут попадать в легкие из опухолей молочной железы, — при этом они виртуозно изменяют свою форму, чтобы встроиться в здоровую легочную ткань и не быть отвергнутыми.

Данный механизм, обеспечивающий агентам рака мимикрию и потрясающую выживаемость, является совершенным, отмечают ученые. Он же является главной преградой на пути к своевременному обнаружению рака.

«Механизм, обеспечивающий задержку раковых клеток в тканях, по которым они путешествовали, еще не до конца понятен. Но из-за того, что многие раковые заболевания распространяются по всему телу и вызывают рецидивы, более глубокое понимание этого процесса жизненно важно, поэтому мы продолжим исследовать», — высказался соавтор научной работы Марко Монтанер.

Эксперты убеждены: наиболее эффектным лечение рака может быть в том случае, когда терапевтические средства воздействуют на его клетки, пока они находятся в спящем состоянии, поскольку «очень сложно предугадать тот момент, когда они проснутся». Сделать это можно, влияя на уже упомянутый ген sFRP2.