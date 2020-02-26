Стоял 100 минут за плохое поведение буйный мальчик 12 лет на уроке учителя русского языка в школе №5 Бердска

По словам учителя, мальчик ругается матом при учителях и бьет девочек. Родители одноклассников написали коллективное письмо директору и в управление образование. Отец отмечает, что работает вместе с психологом над поведением ребенка. Когда-то его оговорили и унизили перед всем классом, теперь он «мстит».

Мальчик ходит к психологу

Стоял 100 минут мальчик на уроках учителя русского языка и литературы в школе №5 Бердска. Об этом рассказал отец ребенка 12 лет Алексей Васильевич. Он обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля за помощью — отец считает, что учитель несправедливо относится к ребенку. По его словам, в школе со второго класса повелось, что его сын всегда крайний во всех ситуациях. Сын рассказал отцу, что учитель, якобы, обязала стоять мальчика два урока. У самой учительницы, она же является классным руководителем, Ирины Шабатько абсолютно другая позиция.

Хочу защитить своего ребенка

Отец мальчика думает, что учитель невзлюбила его сына с первых дней. Ребенок перешел в 5-й класс из младшей школы.

— Дошло до того, что она мне заявила, что будет ставить двойки нашему ребенку, — говорит Алексей.

При этом признался, что в поведении сына тоже есть отрицательные моменты, но они работают над ними вместе с психологом, а учитель только усугубляет ситуацию.

— Мой сын, кончено, тоже не подарок. Но мы делаем все возможное. Работаем со школьным психологом, она нам очень помогает. Но все, что мы делаем, все это идет на смарку только из-за того, что учитель отбрасывает всегда нас на шаг назад своим отношением, — отметил отец.

Отец говорит, что мальчик не хочет идти в школу, когда у него уроки у Ирины Владимировны. Причем он отмечает, что в начальной школе мальчик был хорошистом. Были и тройки среди его оценок, но ситуация с учебой и поведением была намного лучше.

— Сейчас он постоянно получает двойки. Вчера она заставила его 100 минут стоять — два урока и перемену он просто стоял. Это же просто издевательство над ребенком! — возмущен Алексей Васильевич.

Алексей рассказал, что семья у них полная, он работает.

Унизили перед всем классом

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили.

— Изменилось отношение к учителям у ребенка во втором классе. Он столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его же одноклассники оговорили его, что он якобы обматерил учителя. Дошло до того, что нам эту информацию подтвердил классный руководитель. Мы его так наругали, бедный ребенок, стоял на коленях и, сложив руки, говорил — мама, папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом, отчитали, а через день выяснилось — он действительно этого не делал, — рассказал отец мальчика.

Этого учителя нашли, а он сказал, что сын Алексея его не материл. По словам отца, перед ребенком и родителями никто не извинился. Психолог, с которым работают родители, отмечает, что скорее всего именно в тот момент у ребенка сломалась психика.

— Мы его очень сильно тогда наругали, он стоял плакал. Нам, конечно, теперь неприятно, что мы так сделали. Потом мы попросили у него прощения, но с того момента все начало накручиваться и накручиваться, хуже и хуже, — рассказал отец.

Мужчина отметил, что после этой ситуации в школе сложилось такое отношение, что на мальчика сказать можно все, что угодно.

Позиция учителя

Ирина Шабатько рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению, ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

— На него управу не могут найти уже пятый год подряд в нашей школе. Вчера у директора была делегация от родителей из-за того, что от этого мальчика девочка получила травму, — отметила Ирина Владимировна в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 февраля.

Ирина Шабатько рассказала, что четыре года подряд мальчик был вместе с папой на профилактическом совете.

— Проблема в том, что мои коллеги не пишут докладные, когда мальчик материт их в лицо. Не обращаются в полицию и не пишут родители, когда он занимается рукоприкладством к другим детям, — говорит учительница.

Она рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей, он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

— Это не просто унижение, это клевета на меня, — подчеркнула Ирина.

При этом Ирина Шабатько подтверждает, что родители вместе с мальчиком работают с психологом. Но психолог работает всего два месяца, и опыта работы в школе у него нет.

— Я сама могу дать рекомендации этому психологу, у меня 21 год педагогического стажа. И выпусков много, — говорит Ирина Владимировна.

Но при этом на вопрос, почему мальчик стоял 100 минут, отвечает неоднозначно.

— Я его не заставлял стоять, я его просила публично извиниться, также как он матерился в моем присутствии и всех детей. Либо выйти из класса. Он не сделал ни того ни другого, поэтому он стоял по собственной инициативе, — сказала Ирина Шабатько.

При этом учитель подчеркивает: стоять она ему не предлагала. Ирина Владимировна предоставила фото с работами, где некоторые классные работы не до конца сделаны. Также прислала докладную от учителя, где он указывает, что он матерился при нем. Кроме того Ирина рассказала, что мальчик бьет девочек на отмаш по лицу и даже пинает. За последний удар девочке по глазу родители и написали коллективное письмо.

Из-за поведения мальчика, по словам учителя, конфликт есть не только между учителем и родителями, но с родителями остальных учеников. Ирина Владимировна дала их контакты. «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время свяжется с ними — читайте подробности в ближайшее время.

Какой бы он не был — он ребенок

Отец отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям.

— Я не считаю, что поведение учителя правильное. Ведь она преподает русский язык и литературу. У меня ребенок уже замкнулся, он не верит взрослым. Для него все взрослые — это враги. Он не хочет даже общаться с нами. Это страшно, неизвестно, что будет дальше, — говорит отец.

Алексей готов защищать своего ребенка до конца. «Какой бы он не был — он ребенок» — напоминает он.

Директор школы №5 Бердска Ольга Гареева отказалась от комментариев «Курьер. Среда. Бердск» по телефону. Но пригласила на встречу с ней и родителями мальчика завтра 27 февраля. Читайте продолжение в ближайшее время.