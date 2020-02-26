Откуда пошла традиция сжигать чучело на Масленицу?

Вместе с огнем уходят страдания, ссоры, недопонимания. Именно поэтому ритуал имеет сакральное значение для каждого человека — пламя растопит землю после зимних холодов и согреет сердце каждого человека перед Великими постом.

Масленица — языческий праздник

С понедельника, 24 февраля, православные празднуют один из самых сытных и веселых праздников в году — Масленицу. Растянется торжество на целую неделю, которую в церковном календаре называют Сырной. В это время необходимо вдоволь наестся и повеселиться, чтобы со 2 марта вполне степенно и смиренно вступить в Великий пост.

Масленица отмечается на протяжении семи дней. Главным символом праздника считаются блины. Их едят с понедельника и по воскресенье включительно в неограниченных количествах. Апогеем праздника считается сжигание масленичного чучела — проводят ритуал в воскресенье, «под завязку» торжества.

Почему на Масленице едят блины — откуда пришел обычай



Многих интересует, что символизируют блины, самое важное блюдо Масленичной недели. Почему именно их стоит употреблять каждый день перед Великим постом?

Объяснение достаточно простое. Масленица — языческий праздник, который адаптировали под христианские традиции. Ранее жители Руси блинами, круглыми и золотистыми, похожими на солнце, встречали весну и задабривали бога Ярилу, который «отвечал» за отличную весеннюю погоду и богатый урожай.

Отмечали праздник всегда в марте, в День весеннего равноденствия. И лишь с приходом христианства торжество «подстроили» под празднование Пасхи.

Таким образом, встреча весны вкусными золотистыми блинами всегда происходит за неделю до Великого поста, даты которого, как и дата Пасхи, ежегодно меняется в церковном календаре.

Как уже говорилось выше, в 2020 году поедать блины необходимо с 24 февраля по 1 марта включительно.

Важно помнить, что блины символизируют и достаток в доме, сытость каждого члена семьи и последующее благополучие. Относиться к ним неуважительно не стоит — выбрасывать их нельзя ни в коем случае. Если блины получились неудачными, лучше скормить их животным и птицам. Если есть излишек — раздать бедным и нуждающимся.

С блинами на Масленицу связано и масса интересных примет. В частности пересоленное тесто символизирует плаксивый год для хозяйки, подгоревшие блины — неудачи, а удавшееся блюдо, радующее своими вкусовыми и эстетическими качествами, знаменует очень удачный и счастливый год.

Сжигание чучела на Масленицу — зачем проводят этот обряд

Масленичное чучело понемногу готовят еще с понедельника, чтобы к воскресенью оно стало как можно более совершеннее. Выполняют его из старых лоскутов одежды, соломы и обрезков ткани. Чучело всегда похоже на женщину. Символизирует оно зиму, с которой жители хотят попрощаться.

Традиция пришла еще с дохристианских времен — кострами славяне встречали весну. Костер символизирует скорый приход тепла и его победу над зимней стужей. Считается, что огонь обновляет каждого человека, даря ему шанс на улучшение своей жизни.

Сжигание чучела — это прощание с зимой и со всеми проблемами, болезнями и неудачами, которые случились в прошлом году. В костер можно бросить неприятные воспоминания, которые не дают душе раскрыться навстречу чему-то светлому и доброму.

Вместе с огнем уходят страдания, ссоры, недопонимания. Именно поэтому ритуал имеет сакральное значение для каждого человека — пламя растопит землю после зимних холодов и согреет сердце каждого человека перед Великими постом.

Источник: therussiantimes.com