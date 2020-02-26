Уволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля

Сегодня, 26 февраля, стало известно об увольнении начальника управления градостроительства мэрии Бердска Федора Каравайцева.
Федор Васильевич подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что не работает в администрации Бердска с 21 февраля.
— Я работаю в администрации Новосибирского района, — прокомментировал бывший бердский чиновник «Курьер. Среда. Бердск». Его нынешняя работа связана с прежним направлением — градостроительством.
Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров сообщил, что обязанности начальника управления градостроительства с 25 февраля исполняет Юлия Матвеева, возглавлявшая в управлении отдел градостроительства.
Напомним, вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов приступит к работе в той же администрации, что и Федор Каравайцев, но с 3 марта. Главой Новосибирского района 4 февраля стал бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов. Вероятно, он подбирает себе новую команду.
И, кстати, он с 1992 года просто Новосибирский.