Вручат кнопочные мобильные телефоны ко Дню Победы ветеранам в России

На устройства операторы потратят до 50 млн рублей, а на голосовые услуги — до 80 млн в год, оценили эксперты.

У кнопочных телефонов есть свои преимущества

Государство договорилось с сотовыми операторами о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи. Предполагается, что услуги связи для них будут бесплатными. На устройства мобильные компании могут потратить до 50 млн млн рублей, а на саму связь — до 80 млн рублей в год, подсчитали эксперты. Сотовые операторы поддерживают проведение такой акции, рассказали «Известиям» их представители. Несмотря на то что продажи кнопочных аппаратов снижаются, они все еще востребованы, причем не только у пожилых людей. Доля таких устройств в общих продажах мобильных телефонов составляет 27%, следует из данных компании GfK.

Всегда на связи

Минкомсвязь и сотовые операторы обсудили обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны бесплатными телефонами и услугами связи, рассказал «Известиям» источник, близкий к ведомству. По его словам, компании готовы предоставить аппараты и связь за свой счет. Речь идет о телефонах с крупными кнопками и хорошо различимыми элементами на экранах — такие устройства лучше всего подходят для пожилых людей, пояснил собеседник «Известий». Состав пакета услуг еще обсуждается, при этом оговорено, что можно будет бесплатно звонить в экстренные службы, а также волонтерам, которые будут прикреплены к пожилым абонентам. В пресс-службе Минкомсвязи «Известиям» подтвердили, что ведется работа по организации такого проекта.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что телефоны с тревожной кнопкой должны получить 60 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Стоимость обычного мобильного телефона с крупными кнопками, так называемого бабушкофона» составляет в среднем около 800 рублей, подсчитал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Получается, что только аппараты в рамках этого социального проекта обойдутся операторам до 48 млн рублей, добавил он. А себестоимость услуг связи, в зависимости от наполнения пакета, — 50–80 млн рублей в год, отметил эксперт.

Это не особо обременительная сумма для операторов и не самый внушительный объем устройств, считает аналитик. Он подчеркнул, что такие гаджеты не исчезли с рынка, а заняли определенные ниши, причем их используют не только пенсионеры.

— Представление о том, что кнопочные телефоны покупают лишь пожилые люди, ошибочно, на них приходится не больше 10% продаж, — пояснил Эльдар Муртазин.

В основном такие устройства приобретают родители детям, которые идут в школу или детский сад, а также закупают компании в качестве второй или третьей трубки для своих сотрудников, например для курьеров или водителей, пояснил эксперт.

По данным исследовательской компании GfK, доля таких устройств на общем рынке мобильных телефонов составляет 27%. В России за прошлый год было продано более 8,3 млн штук кнопочных аппаратов, что на 13% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении объем рынка составил 10,8 млрд рублей, что на 19% меньше, чем по итогам 2018-го.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, простые кнопочные телефоны, а не смартфоны были выбраны потому, что не каждый пожилой человек освоил устройства с сенсорным экраном. К тому же, если бы были выбраны смартфоны, то расходы операторов выросли в несколько раз, при этом для многих ветеранов это стало бы бессмысленным подарком.

Курс на победу

В Tele2 сообщили «Известиям», что представители компании участвовали в совещании, посвящённом обсуждению концепции проекта. На встрече были сформулированы общие требования к аппаратам, которые подойдут пожилым людям: это телефоны, ориентированные прежде всего на голосовые услуги, с крупными экранами, клавишами и шрифтом, звуковым сопровождением набора, рассказали в пресс-службе компании.

Оператор считает инициативу положительной, с прошлого года компания реализует проект «Переведи бабушку в интернет», направленный на обучение пожилых людей мобильному интернету, добавили в пресс-службе сотовой компании.

В пресс-службе «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») сообщили, что обсуждают детали участия в проекте по обеспечению ветеранов телефонами и мобильной связью. В МТС отметили, что оператор находится в диалоге с другими участниками этого проекта.

В «Мегафоне» позитивно отнеслись к идее таким образом поздравить ветеранов с 75-летием Победы. Оператор сейчас находится в процессе обсуждения деталей акции, отметили в пресс-службе компании.

Источник: Известия