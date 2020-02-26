«У нее запретная любовь»: Сбежала 15-летняя девочка с 34-летним возлюбленным из Казахстана в Новосибирск

Девочка исчезла из родного Павлодара в мае прошлого года с мужчиной пешком пересекли государственную границу с Россией.

В 15 лет сбежала из дома и пересекла границу девятиклассница из Казахстана

Девятиклассница была влюблена в мужчину, который на 20 лет ее старше. Сейчас он в СИЗО, а она отправлена к бабушке в Павлодар.

Стало известно, как казахская девятиклассница, которая находилась в международном розыске, оказалась за полтысячи километров от дома. Девочку нашли на съемной квартире в российском городе — Новосибирск.

— Несовершеннолетняя возвращена в Республику Казахстан и передана под поручительство законного представителя — бабушке, — коротко сообщают в департаменте полиции Павлодарской области, добавляя, что девочка исчезла из родного Павлодара, когда ей было 15 лет — в мае прошлого года. — Она со своим знакомым 1984 года рождения, незаконно, пешком, пересекли государственную границу с Россией.

Как стало известно КП-Новосибирск, 36-летний знакомый — первая любовь пропавшей девятиклассницы.

— У нее запретная любовь. Он тоже из Павлодара, старше ее на 20 лет. Они вместе бежали в Россию, думали, тут начать новую жизнь. Взяли их на съемной квартире в Дзержинском районе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Девочку теперь насильно отправили домой, к бабушке. А мужчину отправили в СИЗО.

Силовикам предстоит выяснить, не было ли интимной близости между этой парой, когда девочке было 15 лет. Именно в этом возрасте она совершила побег из дома и пересекла границу.

Источник: nsk.kp.ru