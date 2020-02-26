26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Посев рассады в 3 декаду февраля по лунному календарю

16:25 26.02.2020 Фото: pxhere.com
0

Прежде чем проводить посев семян, правильно организуйте огород на подоконнике и подумайте о дополнительным освещении (фитолампах, лампах дневного света, натриевых лампах), чтобы компенсировать февральский дефицит света. В противном случае рассада вытянется и будет слабой.

Посев рассады в 3 декаду февраля по лунному календарю
Земляника, рассада которая растет очень долго

Февраль в средней полосе светом и солнцем не изобилует, поэтому на вопрос что и когда сеять в феврале ответ может быть только один – сеять только то, что нельзя посеять позже.

Это, в первую очередь, растения с довольно длительным периодом вегетации (чтобы они успели вызреть за наше короткое лето). Например, земляника, рассада которая растет очень долго; зелень, которая всю зиму выгоняется в огороде на подоконнике (например, лук на перо, петрушка, базилик); а также растения, вегетацию которых мы по каким-то причинам хотим ускорить, например, для более раннего цветения.

Прежде чем проводить посев семян, правильно организуйте огород на подоконнике и подумайте о дополнительным освещении (фитолампах, лампах дневного света, натриевых лампах), чтобы компенсировать февральский дефицит света. В противном случае рассада вытянется и будет слабой.

Что сеять в феврале?

Посев семян цветов

3-я декада

Бальзамин Уоллера – слегка присыпать семена при посеве, прорастание 4-7 дней при 22-25°С.

Кореопсис крупноцветковый – слегка присыпать семена при посеве, прорастание 4-7 дней при 18-24°С.

Цинерария приморская – слегка присыпать семена при посеве, прорастание 4-7 дней, при 18-22°С.

Тагетес прямостоячий – семена присыпают грунтом на 5–10мм, прорастание 4-7 дней при 18-20°С.

Посев цветов весь февраль месяц

Примула – семена слегка присыпать, прорастание через 20-30 дней при 18-20°С

Колокольчик карпатский – семена не заделывать, накрыть стеклом или пленкой, прорастает при 15-18°С.

Посев семян овощей

3-я декада

Томат (для обогреваемых теплиц) – посев в рыхлый влагоемкий субстрат ящики в ящики или кассеты на глубину 1см, накрыть посадки помидоров стеклом или пленкой, прорастание 6-7 дней при 20-25°С.

Салат кочанный (для обогреваемых теплиц) – посев субстрат на глубину 1–1,5см в плотный субстрат. Расход семян 0,15–0,2г/м2, прорастание 6-10 дней при 4-5°С.

Огурцы партенокарпических сортов и кабачки на рассаду (только для последующего выращивания в теплице) – можно тоже посеять в феврале.

Источник: Венская дача

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что планируете посеять до конца февраля?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОказалась рецидивисткой избившая девочку и плевавшая в водителя автобуса №1 женщина из Бердска
19:00 26-02-2020
Оказалась рецидивисткой избившая девочку и плевавшая в водителя автобуса №1 женщина из Бердска
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
18:45 26-02-2020
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
БердскОрганизаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
18:30 26-02-2020
Организаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
18:15 26-02-2020
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
Бердск"Пули визжат, а страха нет": Уникальное письмо родным фронтовика Федора Созинова из Бердска
18:00 26-02-2020
БердскРемонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске 3
17:55 26-02-2020
Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
17:45 26-02-2020
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
БердскНе отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
17:22 26-02-2020
Не отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
17:15 26-02-2020
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина 8
17:12 26-02-2020
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина