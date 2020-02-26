Посев рассады в 3 декаду февраля по лунному календарю

Прежде чем проводить посев семян, правильно организуйте огород на подоконнике и подумайте о дополнительным освещении (фитолампах, лампах дневного света, натриевых лампах), чтобы компенсировать февральский дефицит света. В противном случае рассада вытянется и будет слабой.

Земляника, рассада которая растет очень долго

Февраль в средней полосе светом и солнцем не изобилует, поэтому на вопрос что и когда сеять в феврале ответ может быть только один – сеять только то, что нельзя посеять позже.

Это, в первую очередь, растения с довольно длительным периодом вегетации (чтобы они успели вызреть за наше короткое лето). Например, земляника, рассада которая растет очень долго; зелень, которая всю зиму выгоняется в огороде на подоконнике (например, лук на перо, петрушка, базилик); а также растения, вегетацию которых мы по каким-то причинам хотим ускорить, например, для более раннего цветения.

Прежде чем проводить посев семян, правильно организуйте огород на подоконнике и подумайте о дополнительным освещении (фитолампах, лампах дневного света, натриевых лампах), чтобы компенсировать февральский дефицит света. В противном случае рассада вытянется и будет слабой.

Что сеять в феврале?

Посев семян цветов

3-я декада

Бальзамин Уоллера – слегка присыпать семена при посеве, прорастание 4-7 дней при 22-25°С.

Кореопсис крупноцветковый – слегка присыпать семена при посеве, прорастание 4-7 дней при 18-24°С.

Цинерария приморская – слегка присыпать семена при посеве, прорастание 4-7 дней, при 18-22°С.

Тагетес прямостоячий – семена присыпают грунтом на 5–10мм, прорастание 4-7 дней при 18-20°С.

Посев цветов весь февраль месяц

Примула – семена слегка присыпать, прорастание через 20-30 дней при 18-20°С

Колокольчик карпатский – семена не заделывать, накрыть стеклом или пленкой, прорастает при 15-18°С.

Посев семян овощей

3-я декада

Томат (для обогреваемых теплиц) – посев в рыхлый влагоемкий субстрат ящики в ящики или кассеты на глубину 1см, накрыть посадки помидоров стеклом или пленкой, прорастание 6-7 дней при 20-25°С.

Салат кочанный (для обогреваемых теплиц) – посев субстрат на глубину 1–1,5см в плотный субстрат. Расход семян 0,15–0,2г/м2, прорастание 6-10 дней при 4-5°С.

Огурцы партенокарпических сортов и кабачки на рассаду (только для последующего выращивания в теплице) – можно тоже посеять в феврале.

Источник: Венская дача