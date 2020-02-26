Самооборона пневматикой: Терроризирует соседей залезающая во двор собака. И получила выстрел в глаз в Бердске

За выстрел в глаз соседскому псу, которого постоянно отпускает хозяин, бердчанину грозит 4 года тюрьмы. Заставить владельца собаки держать ее на цепи невозможно — нет закона.

Соседский пес чувствует себя на чужой территории вполне вольготно

У полиции есть 30 дней, чтобы провести проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета по собаке. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел вечером 18 февраля в частном секторе в районе остановки «Искитимской». Местный житель ранил в глаз из пневматики соседскую собаку. Это подтвердил начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов.

— 18 февраля примерно в 17.30 моя собака сорвалась с цепи и перепрыгнула через забор к соседу. Он, не долго думая, взял оружие. Чуть не убил собаку — выстрелил ей прямо в глаз. В моего Рекса он целился, чтобы убить. Чуть-чуть промазал в голову и попал в глаз. Во время стрельбы он бы мог и в людей попасть. У меня трое детей, которые любят с Рексом играть. Сосед сказал, что мой пес его чуть не укусил. Я ему предложил официально зафиксировать укусы, и тогда будем разбираться в суде. Мой пес никогда не укусит, максимум — может погавкать — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Зазулин, хозяин пострадавшей собаки.

Он сразу вызвал полицейских, написал заявление, которое, говорит, официально зарегистрировали. Сотрудники отдела МВД, приехавшие на место происшествия, опросили участников событий, свидетелей. Собаке удалось выжить, сейчас она находится на лечении.



— В ветеринарной клинике сказали, что ждать нужно не менее недели, потому что пулю не смогли достать. Если ее извлекать сейчас, то только вместе с глазом. Доктор сказал, что после недельного курса лечения удастся спасти глаз, тогда пулю оставляют в голове, и с ней собака будет жить дальше, — поведал Александр.

Мстит соседу?

Сарай соседей стоит почти впритык к забору

Нам удалось 25 февраля выслушать противоположную сторону. У стрелявшего в пса соседа, тоже Александра, своя версия произошедшего. Он полагает, что причиной для конфликта стали давние споры о нарушении градостроительных норм и огласка информации о том, что в разрушающемся из-за грунтовых вод доме Зазулиных ранее одиноко жила их старенькая бабушка.

— По грани забора с их стороны раньше был деревянный сарай. Затем они, отступив всего 50 см от забора построили кирпичный. По нормам полагается 1 метр. На мои претензии сосед Николай (отец Александра Зазулина) сказал, что это его собственность — «что хочу, то и делаю». Стена начала рушиться, падать на мою территорию. Я кирпич подпирал, чтобы детей не придавило. С крыши ко мне падали листы железа, рубероид. Мои дети не могли выйти в огород за морковкой или во дворе поиграть, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

По его словам, еще в 2006 году комиссия подтвердила незаконность строительства кирпичного сарая слишком близко к меже. У Александра есть документы, подписанные чиновниками, о нарушении градостроительных норм. Но мирно урегулировать спор не удалось.

— Позже СМИ заинтересовались бабушкой, которая жила одна в этом доме; он начал рушиться от грунтовых вод. Но дети и внуки не хотели ее забирать. Раз в неделю внучка приходила.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в ситуацию с опасным проживанием в разрушающемся доме 90-летней Тамары Зазулиной летом 2018 года вмешались власти. После того, как ей предложили переехать в дом престарелых, бабушку забрала к себе внучка. Точнее, труженицу тыла удалось убедить переехать из аварийного дома в квартиру. Вариант устройства родной бабушки в госучреждение, в их семье никогда не рассматривали.

Уже тогда Зазулины решили восстанавливать дом в надежде на то, что город избавить их район от постоянного затопления грунтовыми водами. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в 2019 году Тамара Васильевна умерла. Дом отремонтировали и в нем сейчас живет ее внук Александр Зазулин с женой и тремя детьми. Но вот ужиться с соседом им никак не получается.

— Как только переехал сюда, начал собак спускать. А черненькую бабулину псину выгнали, — рассказала Галина, супруга возмущенного соседа. — Черныш подбежит к воротам, посидит, разворачивается и убегает. Она фактически беспризорная. Предыдущая собака у них тоже бегала по всему Бердску, потом умерла. Могла отравиться чем угодно. Щенка прошлым летом взяли и он каждый день к нам в огород начал лазить. Я посадила викторию, выкопал ее. Посадила капусту — переломал капусту. Приходилось гонять его. Соседу много раз говорили. А он отвечает: «Щенок же маленький, он играет». Пусть играет, но не в ущерб нам.

Самооборона от бессилия

Собака свободно проникает за чужой забор

Последней каплей для Галины и Александра стало беспардонное поведение соседского пса на его территории именно 18 февраля.

— Если бы я хотел убить собаку, я бы использовал охотничье ружье, которое у меня официально зарегистрировано. Из пневматики убить собаку невозможно. Я хотел прогнать агрессивного пса. А когда стал на него кричать, он начал на меня лаять и кидаться. Тогда я выстрелил из пневматического пистолета в его сторону. Был хлопок. Он убежал. Потом сосед выскочил с криками, что я застрелил его собаку, — рассказал Александр.

Галина вспоминает, как соседский пес не давал им спокойно жить последний месяц. Ночью заберется во двор, сядет на сугроб под окном и начинает лаять так, что дети в страхе просыпаются. У него натоптанная тропа на чужой территории. Как оказалось, Рекс досаждает и другим соседям, проникая в их дворы, находя лазейки в заборах.

Галина считает, что следует ужесточить правила содержания домашних животных, чтобы дать нормально жить людям.

— Мои дети боятся собак, даже если она просто лежит на дороге. А если лает или нападает… Не раз приходилось звонить дедушке, инвалиду второй группы, чтобы он встретил внучек из школы. Мы обращались в полицию, а там говорят, что нет никаких законных методов повлиять на владельцев собак, отпускающих их. Нужно, чтобы до смерти покусала собака, чтобы принять меры? И так каждый день читаем страшные истории, как бродячие псы людей убивают. Мы бессильны: обезопасить себя, своих близких мы можем только самообороной. Собак тьма, ходить страшно! — рассказали Александр и Галина.

Как они отмечают, на соседних улицах и на их Водосточной постоянно бегают собачьи стаи — и все хозяйские собаки, отпущенные погулять. Бездомных нет. Они даже знают адреса, где «прописаны» свободно бегающие псы.

— Нужно законодательно прописать, что животные должны содержаться в закрытых вольерах, что владельцы собак привлекаются к ответственности за свободный выгул животных. А то что сейчас происходит — полный беспредел: я не могу на своей частной территории разрешить собственным детям поиграть в ограде! — высказался Александр.

Реальный срок и безнаказанность

Между тем, за выстрел в собаку ему грозит реальное лишение свободы до 4 лет, если полиция все-таки возбудит уголовное дело. А нападение собак по соседству осталось безнаказанным. Как рассказали жители ул. Водосточной, осенью 2019 года на их улице овчарка сорвалась с цепи и разорвала руку прохожей женщине. Хозяйка кое-как смогла расцепить пасть. Местные жители бросились на помощь, начали кровь останавливать, пока «скорая» ехала. Овчарка жива и здорова, периодически выскакивает на улицу, а ее владельцы не понесли никакого наказания.

— Не выпускайте своих собак на улицу. По-соседски много раз просили. Держите хоть 100 штук, любите животных — любите, но только без ущерба для окружающих, — просит Галина.

Начальник Административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что в Новосибирской области не действует в полной мере закон о содержании домашних животных.

— Содержание собак у нас ничем не регламентируется. В Новосибирской области наши законодатели почему-то исключили из регионального Кодекса об административных правонарушениях первые три части, которые как раз касались выгула, оставления без присмотра и уборки фекалий, — прокомментировал Дятлов, отметив, что не знает, чем руководствовались депутаты.

Но он убежден, что положения закона, говорящие о наказание за ненадлежащее содержание собак необходимо вернуть в региональный закон. Ведь фактов нападения бродячих собак на людей не счесть, фиксируют даже смертельные случаи. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Красноярске за два месяца собаки загрызли насмерть пять человек.

Павел Дятлов надеется, что, возможно, уже в 2020 году произойдут законодательные изменения:

— Рано или поздно здравый смысл возобладает. А пока будут происходить такие истории, о которой вы рассказали — люди будут безнаказанно выпускать своих собак.

Натоптанная тропа чужой собаки в частном дворе Александра и Галины