Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери

Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.

Всем, кому известно о местонахождении пропавших мальчиков, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69

25 февраля 2020 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в этот день в городе Твери пропали два ребёнка —Гомаенов Александр Владимирович 15.09.2008 года рождения и Громов Даниил Романович 13.08.2008 года рождения. По данным фактам следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводятся доследственные проверки.

Установлено, что малолетний Гомаенов Александр около 15 часов пришел домой после школы, после чего покинул место жительства, и направился в неизвестном направлении. Причина ухода неизвестна, ссор с членами семьи не было. Ранее неоднократно из дома уходил. Малолетний Громов Даниил также 25 февраля пришел после школы домой, после чего ушел гулять, предположительно с Гомаеновым. Ранее также неоднократно уходил из дома.

В соответствии с поступившими сообщениями о безвестном исчезновении двух детей следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд по месту жительства мальчиков, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.



Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.

Всем, кому известно о местонахождении пропавших мальчиков, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

Источник: Следком