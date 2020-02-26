26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери

17:15 26.02.2020 Фото: СК РФ
0

Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.

Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
Всем, кому известно о местонахождении пропавших мальчиков, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69

25 февраля 2020 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в этот день в городе Твери пропали два ребёнка —Гомаенов Александр Владимирович 15.09.2008 года рождения и Громов Даниил Романович 13.08.2008 года рождения. По данным фактам следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводятся доследственные проверки.

Установлено, что малолетний Гомаенов Александр около 15 часов пришел домой после школы, после чего покинул место жительства, и направился в неизвестном направлении. Причина ухода неизвестна, ссор с членами семьи не было. Ранее неоднократно из дома уходил. Малолетний Громов Даниил также 25 февраля пришел после школы домой, после чего ушел гулять, предположительно с Гомаеновым. Ранее также неоднократно уходил из дома.

В соответствии с поступившими сообщениями о безвестном исчезновении двух детей следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд по месту жительства мальчиков, опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры.

Всем, кому известно о местонахождении пропавших мальчиков, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдутся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
18:45 26-02-2020
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
БердскОрганизаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
18:30 26-02-2020
Организаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
18:15 26-02-2020
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
Бердск"Пули визжат, а страха нет": Уникальное письмо родным фронтовика Федора Созинова из Бердска
18:00 26-02-2020
БердскРемонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске 3
17:55 26-02-2020
Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
17:45 26-02-2020
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
БердскНе отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
17:22 26-02-2020
Не отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
17:15 26-02-2020
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина 8
17:12 26-02-2020
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина
БердскГипермаркет "Леруа-Мерлен" откроют под Бердском в конце 2020 года 11
17:07 26-02-2020
Гипермаркет