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Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл

17:45 26.02.2020 Фото: 54.мвд.рф
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В удовлетворении исковых требований Андрея Неупокоева к МВД России об отмене заключения служебной проверки и приказа о привлечении его к дисциплинарной ответственности московский суд отказал.

Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
Экс-начальник главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев

Замосковорецкий райсуд Москвы отказал в удовлетворении иска экс-замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Неупокоева, который пытался оспорить свое увольнение. Об этом говорится в документах суда.

«В удовлетворении исковых требований Неупокоева Андрея Павловича к МВД России о признании незаконным и отмене заключения служебной проверки, признании незаконным и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности — отказать», — говорится в решении суда.

Ранее правозащитник Владимир Воронцов публиковал итоги служебной проверки. В них указано, что Неупокоев неоднократно нарушал дисциплину. В частности, говорится о том, что он якобы предоставлял недостоверные сведения о продлении сроков следствия свыше трех месяцев по 82 уголовным делам.

Андрея Неупокоева уволили в октябре 2019 года указом президента России.

Источник: РБК

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