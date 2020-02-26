Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл

В удовлетворении исковых требований Андрея Неупокоева к МВД России об отмене заключения служебной проверки и приказа о привлечении его к дисциплинарной ответственности московский суд отказал.

Экс-начальник главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев

Замосковорецкий райсуд Москвы отказал в удовлетворении иска экс-замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Неупокоева, который пытался оспорить свое увольнение. Об этом говорится в документах суда.

«В удовлетворении исковых требований Неупокоева Андрея Павловича к МВД России о признании незаконным и отмене заключения служебной проверки, признании незаконным и отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности — отказать», — говорится в решении суда.

Ранее правозащитник Владимир Воронцов публиковал итоги служебной проверки. В них указано, что Неупокоев неоднократно нарушал дисциплину. В частности, говорится о том, что он якобы предоставлял недостоверные сведения о продлении сроков следствия свыше трех месяцев по 82 уголовным делам.

Андрея Неупокоева уволили в октябре 2019 года указом президента России.

Источник: РБК