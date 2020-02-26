«Пули визжат, а страха нет»: Уникальное письмо родным фронтовика Федора Созинова из Бердска

Сюжет: 75 дней до Победы
«Курьер. Среда. Бердск» вместе с бердским-историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля, каждый день на сайте выходит письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.
25 ноября 1941 года
Письмо от Феди. Здравствуй Шура и дорогие мои деточки Зоя и Володя.
Я выполняю сейчас, как боец обязанность нахожусь в заводе связи.
Шура, передай по привету от меня дорогим Папаше и Мамаше, Нине, Рае, Кате Зое и всем остальным, кто меня знает
Адрес Полевая почтовая
станция 791.
Стрелковый полк 201.
Батальон 2-ой.
Взвод связи. Созинову Ф Н.
Письмо пишу в окопе на коленке, не обижайтесь, что плохо написал.
Шура здоровье мое хорошее. Шлите чаще письма с запасом бумаги.
Ваш Федя