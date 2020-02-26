«Пули визжат, а страха нет»: Уникальное письмо родным фронтовика Федора Созинова из Бердска

Бердчанин пишет, что привык к свисту пуль

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с бердским-историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля, каждый день на сайте выходит письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

25 ноября 1941 года

Письмо от Феди. Здравствуй Шура и дорогие мои деточки Зоя и Володя.



Я ещё живой и буду долго жить пока снаряд в окопе не убьет, а пули визжат, я уже к ним привык и вообще привык так, что страху и боязни совсем нет, только сам себя стараешься уберечь, чтобы остаться в живых и увидеться с Вами, и я надеюсь что придет то время после разгрома врага увидимся. Мне хочется очень увидеться со всеми Вами и я надеюсь, что увидимся. Живите не скучайте работайте ждите меня домой поздно ли рано.Я выполняю сейчас, как боец обязанность нахожусь в заводе связи.Шура, передай по привету от меня дорогим Папаше и Мамаше, Нине, Рае, Кате Зое и всем остальным, кто меня знаетАдрес Полевая почтоваястанция 791.Стрелковый полк 201.Батальон 2-ой.Взвод связи. Созинову Ф Н.Письмо пишу в окопе на коленке, не обижайтесь, что плохо написал.Шура здоровье мое хорошее. Шлите чаще письма с запасом бумаги.Ваш Федя