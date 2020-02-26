Избил и изнасиловал ранним утром девушку маньяк в Омске

Насильника задержали случайные прохожие, которые услышали мольбы несчастной девушки о помощи. Подозреваемый помещен под стражу.

Насильника задержали случайные прохожие

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Омского района. Предварительно установлено, что 21 февраля около 6:30 утра подозреваемый увидел на улице Ильинской в центре города молодую женщину. Она напал на свою жертву, избил и, угрожая убийством, изнасиловал.

Насильника задержали случайные прохожие, которые услышали мольбы несчастной девушки о помощи.

Подозреваемый помещен под стражу. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает региональный следком.

Источник: newsomsk.ru