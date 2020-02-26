Не отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске

Раздавать медицинские маски во время народных гуляний 1 марта бердчанам не будут. Каждый решает сам — надевать маску на праздник прощания с зимой или нет.

На масленицу в Бердске, как правило, приходят целыми семьями с детьми

Несмотря на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Бердске, Масленица состоится. Городские власти не намерены отменять массовые гуляния. Прощаться с зимой, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе планируют в ближайшее воскресенье, 1 марта.

Масленица на площади Горького начнется в 10.00, а завершится в 15.00 традиционным сожжением чучела. Организаторы обещают угощения, игры, молодецкие забавы, конкурсы, выступления артистов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При этом накануне мэрия опубликовала постановление о мерах борьбы с гриппом и ОРВИ. Эпидпорог заболеваемости в Бердске, по официальным данным, на шестой неделе 2020 года превысил 51,4%. Постановление мэра приказывает отменить все массовые мероприятия — спортивные соревнования, дискотеки, спектакли, слеты и другие события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте. Ограничения касаются муниципальных школ, учреждений культуры и спорта, а коммерческим предприятиям и организациям это рекомендуют, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Спортивные мероприятия по возможности проводить на открытом воздухе, а не в помещениях, ввести масочный, дезинфекционный режим в учреждениях культуры и спорта, гласит постановление, подписанное и. о. мэра Бердска Владимир Захаров.

Именно это условие — уличные народные гуляния — позволяют не отменять Масленицу, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 февраля, Захаров.

— Планов отмены нет. Во-первых, до масленицы еще пять дней. Во-вторых, праздник пройдет на улице. Люди сами решают, надевать им маски на Масленицу или нет. Я не буду надевать. Не боюсь, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, масочный режим для праздника на улице вводить не будут, поэтому раздача медицинских масок пришедшим на Масленицу не предвидится.