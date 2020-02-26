26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске

17:22 26.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Раздавать медицинские маски во время народных гуляний 1 марта бердчанам не будут. Каждый решает сам — надевать маску на праздник прощания с зимой или нет.

Не отменят Масленицу из за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
На масленицу в Бердске, как правило, приходят целыми семьями с детьми

Несмотря на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Бердске, Масленица состоится. Городские власти не намерены отменять массовые гуляния. Прощаться с зимой, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе планируют в ближайшее воскресенье, 1 марта.

Масленица на площади Горького начнется в 10.00, а завершится в 15.00 традиционным сожжением чучела. Организаторы обещают угощения, игры, молодецкие забавы, конкурсы, выступления артистов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При этом накануне мэрия опубликовала постановление о мерах борьбы с гриппом и ОРВИ. Эпидпорог заболеваемости в Бердске, по официальным данным, на шестой неделе 2020 года превысил 51,4%. Постановление мэра приказывает отменить все массовые мероприятия — спортивные соревнования, дискотеки, спектакли, слеты и другие события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте. Ограничения касаются муниципальных школ, учреждений культуры и спорта, а коммерческим предприятиям и организациям это рекомендуют, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Спортивные мероприятия по возможности проводить на открытом воздухе, а не в помещениях, ввести масочный, дезинфекционный режим в учреждениях культуры и спорта, гласит постановление, подписанное и. о. мэра Бердска Владимир Захаров.

Именно это условие — уличные народные гуляния — позволяют не отменять Масленицу, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 26 февраля, Захаров.
— Планов отмены нет. Во-первых, до масленицы еще пять дней. Во-вторых, праздник пройдет на улице. Люди сами решают, надевать им маски на Масленицу или нет. Я не буду надевать. Не боюсь, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, масочный режим для праздника на улице вводить не будут, поэтому раздача медицинских масок пришедшим на Масленицу не предвидится.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете на Масленицу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОказалась рецидивисткой избившая девочку и плевавшая в водителя автобуса №1 женщина из Бердска
19:00 26-02-2020
Оказалась рецидивисткой избившая девочку и плевавшая в водителя автобуса №1 женщина из Бердска
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
18:45 26-02-2020
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
БердскОрганизаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
18:30 26-02-2020
Организаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
18:15 26-02-2020
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
Бердск"Пули визжат, а страха нет": Уникальное письмо родным фронтовика Федора Созинова из Бердска
18:00 26-02-2020
БердскРемонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске 3
17:55 26-02-2020
Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
17:45 26-02-2020
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
БердскНе отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
17:22 26-02-2020
Не отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
17:15 26-02-2020
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина 8
17:12 26-02-2020
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина