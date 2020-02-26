26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска

18:15 26.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Житель Советского района нанял рабочих для прокладки водопровода. Траншея обвалилась, подрядчики погибли. Приговор вынесен по статье «Причинение смерти по неосторожности». Экскаваторщик нарушил правила безопасности труда.

За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
Суд согласился с выводами следствия и огласил обвинительный приговор

В Новосибирске вынесен приговор по факту смерти двух мужчин, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ сегодня, 26 февраля.

Собранные следственным отделом по Советскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 36-летнего мужчины по факту смерти двух человек в результате обрушения земли по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

-Установлено, что 27 июня 2019 года двое мужчин 37-ми и 42-х лет проводили ремонт водопровода по ул. 1-й пер. Молодости в Советском районе. Раскопка траншеи происходила экскаваторщиком, приглашенным местными жителями для работы. В тот момент, когда мужчины находились в траншее, произошло обрушение грунта и их засыпало, в результате чего они погибли. Следствием было установлено, что работы экскаваторщик выполнял в нарушении Правила безопасности труда, — рассказали в ведомстве.

Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
18:45 26-02-2020
Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
БердскОрганизаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
18:30 26-02-2020
Организаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
18:15 26-02-2020
За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска
Бердск"Пули визжат, а страха нет": Уникальное письмо родным фронтовика Федора Созинова из Бердска
18:00 26-02-2020
БердскРемонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске 3
17:55 26-02-2020
Ремонтировать самые убитые дороги в начале марта с помощью инфракрасного нагрева начнут в Бердске
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
17:45 26-02-2020
Попытался обжаловать в суде увольнение бывший главный следователь Новосибирска. И проиграл
БердскНе отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
17:22 26-02-2020
Не отменят Масленицу из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Бердске
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
17:15 26-02-2020
Розыск: Ушли из дома и пропали двое мальчиков 11 лет в Твери
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина 8
17:12 26-02-2020
Обнуление президентских сроков после изменения Конституции допустил экс-помощник Путина
БердскГипермаркет "Леруа-Мерлен" откроют под Бердском в конце 2020 года 11
17:07 26-02-2020
Гипермаркет