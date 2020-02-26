За смерть засыпанных грунтом двух рабочих 1 год и 7 месяцев условно получил их наниматель в суде Новосибирска

Суд согласился с выводами следствия и огласил обвинительный приговор

В Новосибирске вынесен приговор по факту смерти двух мужчин, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ сегодня, 26 февраля.

Собранные следственным отделом по Советскому району Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 36-летнего мужчины по факту смерти двух человек в результате обрушения земли по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

-Установлено, что 27 июня 2019 года двое мужчин 37-ми и 42-х лет проводили ремонт водопровода по ул. 1-й пер. Молодости в Советском районе. Раскопка траншеи происходила экскаваторщиком, приглашенным местными жителями для работы. В тот момент, когда мужчины находились в траншее, произошло обрушение грунта и их засыпало, в результате чего они погибли. Следствием было установлено, что работы экскаваторщик выполнял в нарушении Правила безопасности труда, — рассказали в ведомстве.

Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.