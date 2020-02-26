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«Сколько меня кормить может весь Бердск»: Нет денег в семье арестованного за мошенничество экс-директора УКСа Юрия Бекетова

20:09 26.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Суд продлил ему и двоим подельникам, обвиняемым в хищении миллионов на строительстве канализационного коллектора, домашний арест еще на полгода. Юрий Бекетов просил суд сменить меру пресечения на подписку о невыезде, чтобы можно было работать. Сейчасдрузья приносят ему продукты и деньги.

Сколько меня кормить может весь Бердск: Нет денег в семье арестованного за мошенничество экс директора УКСа Юрия Бекетова
Юрий Бекетов три месяца просидел за решеткой в СИЗО
Сюжет: Бекетов
Сколько меня кормить может весь Бердск: Нет денег в семье арестованного за мошенничество экс директора УКСа Юрия Бекетова

«Сколько меня кормить может весь Бердск»: Нет денег в семье арестованного за мошенничество экс-директора УКСа Юрия БекетоваИск на 8,4 млн рублей предъявил к обвиняемым в мошенничестве на трубах коллектора прокурор БердскаЕщё 22 новости

Бердский городской суд продлил меру пресечения троим фигурантам уголовного дела хищении бюджетных средств при строительстве коллектора в Бердске. Генеральный директор ООО «Росстрой» Константин Михайленко, директор и замдиректора бердского управления капитального строительства Алексей Егошин и Юрий Бекетов останутся под домашним арестом еще полгода — до августа 2020-го. Такое решение приняла судья Татьяна Васюхневич 20 февраля. В этот день она приступила к судебному следствию. Процесс начнется в середине марта. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», срок ареста у обвиняемых истекал 22 февраля.

— Юрий просил суд отпустить его под подписку о невыезде. Говорит, «сколько меня весь Бердск может кормить». Не отпустили. Он хочет работать, ведь в семье денег нет, а под домашним арестом он не может выйти. Ему друзья то продуктов, то денег принесут, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Грибанова, сестра Юрия Бекетова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокурор Бердска Роман Сивак утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Росстрой» Константина Михайленко, директора и замдиректора бердского управления капитального строительства Алексея Егошина и Юрия Бкетова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, 24 ноября 2015 года между управлением капстроительства (заказчик) и ООО «Росстрой» (подрядчик) заключен муниципальный контракт по строительству объекта капитального строительства «Самотечный канализационный коллектор по ул. Первомайская на участке от ул. Ленина, включая переход через ул. Вокзальная в Бердске Новосибирской области». Цена контракта составляла более 17 млн рублей. Денежные средства для оплаты работ по контракту были выделены из областного и местного бюджетов.

Исполняя контракт, генеральный директор общества и директор УКСа решили похитить часть бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора. По версии следствия, в ходе строительных работ вместо предусмотренных контрактом чугунных труб были применены более дешевые трубы из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей.

При аналогичных обстоятельствах указанные лица, действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС», совершили еще 2 преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Грибанова, защита обратилась в Конституционный суд для обжалования ареста. По ее словам, суд высшей инстанции признал незаконным его содержание под стражей с сентября. А Михайленко якобы незаконно арестован с июня.

— Их должны были отпустить. Юрий говорит, что разговаривал с адвокатом о возможности возмещения ущерба. Но защитник сказал, что в России такого быть не может, — отметила Людмила Сергеевна.

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От редакции

Не отпустят под подписку?

Аноним, 26 февраля 2020 21:01
Решение о замене на чугуна на полипропилен принималось коллегально. Это на сегодняшний день общеизвестно. Так может пора уже установить, из каких людей, по-именно, эта "коллегия" состояла? Некто, господин Кожин, там случайно не присутствовал?
Аноним, 26 февраля 2020 21:02
Ну пусть обратно в СИЗО попросится, чтоб друзей не напрягать, там же кормили.
Аноним, 26 февраля 2020 21:26
Что вам Бекетов не работалось в водоканале,были при деньгах и уважении,но захотелось бабла побольше и полезли в окс,но разница огромная, Юрий, работать со Стахеевым и при Терепе,сегодняшняя власть в городе защищает только свою попу,да и врмя на дворе другое,а вы все с Алёшенькой полагали,что пронесёт,не пронесло.Так,что наберись терпения и сил и достойно пройди этот этап жизни.
Аноним, 26 февраля 2020 21:58
То-то, я смотрю, "наработал" он. Аж пожрать нечего, и дети по съёмным квартирам живут. Не в ту сторону копаете, товарищ! Приглядитесь к бывшим и действующим людям из администрации. Это так намёк)))

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