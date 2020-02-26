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Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина

18:45 26.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кремль назвал эти слова Владислава Суркова частным мнением. Дмитирий Песков напомнил, что Сурков больше не работает в администрации президента и его высказывание об обнулении сроков главы государства — это «мнение россиянина, пусть очень авторитетного».

Обнулить президентские сроки при поправках в Конституцию предложил бывший помощник Путина
Владислав Сурков курировал Украину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает РБК. Сурков ранее предположил, что обнуление сроков будет необходимо с юридической точки зрения, если поправки в Конституцию уточнят президентские полномочия.

«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич является гражданином и физическим лицом. Это мнение россиянина, пусть очень авторитетного и компетентного», — заявил журналистам Песков.

В интервью «Актуальным комментариям» Сурков заявил, что в случае уточнений полномочий главы государства в Основном законе «будет уже как бы другой институт президентства», на который не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Если же власти решат не обнулять сроки правления главы государства, они «погрешат против юридической чистоты», считает он.

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию Андрей Клишас, комментируя возможное обнуление президентских сроков, заявил, что текст поправок этого не предусматривает. Такую возможность ранее исключал и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отметив, что, если человек дважды побывал на посту главы государства, «он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты». При этом Крашенинников заявил, что право баллотироваться еще один раз есть у бывшего главы правительства Дмитрия Медведева. Он занимал пост президента с 2008 по 2012 год.

Предложение ограничить общее число президентских сроков до двух (сейчас — не более двух сроков подряд) озвучил Владимир Путин, когда обращался с посланием Федеральному собранию. В рабочей группе по подготовке поправок к Основному закону также предложили обеспечить за бывшими главами государства право пожизненно входить в состав Совета Федерации.

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