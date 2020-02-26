Путин призвал оппозицию представить позитивную программу развития России

Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну. Чтобы донести свою точку зрения до электората, «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», считает глава государства.

Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал Путин.

Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Как подчеркнул Путин, чтобы донести свою точку зрения до электората, «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», это можно сделать с помощью интернета и СМИ.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — подчеркнул российский лидер.

В декабре Путин прокомментировал решения суда об уголовных сроках участникам несогласованных акций в Москве, обвиняемым в применении насилия к представителям правоохранительных органов. Как он отметил, нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, все граждане имеют право на выражение своей позиции, но это следует делать, не нарушая закон.