Путин призвал оппозицию представить позитивную программу развития России

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал Путин.
Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.
Как подчеркнул Путин, чтобы донести свою точку зрения до электората, «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», это можно сделать с помощью интернета и СМИ.
«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — подчеркнул российский лидер.
В декабре Путин прокомментировал решения суда об уголовных сроках участникам несогласованных акций в Москве, обвиняемым в применении насилия к представителям правоохранительных органов. Как он отметил, нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, все граждане имеют право на выражение своей позиции, но это следует делать, не нарушая закон.
А... Ну и по контексту высказывания можно понять, что скоро досрочные президентские выборы.
Скоро - это после торжественного подписания изменений в Конституцию с официальным введением Госсовета, ЗАТЕМ типа-всенародного-одобрения, ЗАТЕМ срочной разработки и принятия закона об этом Госсовете - суперуправляющем надпрезидентском невыборном органе и пожизненного сидения Путина в кресле главы этого самого Госсовета.
Оттуда он будет всем "управлять" (хотя это тяжело назвать управлением) - и ни за что не отвечать. Строго как он любит.
Не было, нет и никогда не будет программы у оппозиции.
Все что они могут: критиковать, передергивая факты и используя ложь.
А если не дай бог дорвутся до власти, сразу все начнут продавать что смогут, брать взятки и набивать в карманы (Потапов не даст соврать).
Неужели кто-то сомневается что так и будет если вдруг какой нить Ходор или Волков с компанией или Саакашвили до власти доберется в России?
У меня вопрос тоже стоит: сможет ли оппозиция предоставить что то более внятное чем "все перестанут воровать и засияет солнышко над всеми".
программа: это и шаги конкретные и дела - этого ведь нет просто