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Путин призвал оппозицию представить позитивную программу развития России

19:45 26.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну. Чтобы донести свою точку зрения до электората, «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», считает глава государства.

Путин призвал оппозицию представить позитивную программу развития России
Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал Путин.

Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Как подчеркнул Путин, чтобы донести свою точку зрения до электората, «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», это можно сделать с помощью интернета и СМИ.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — подчеркнул российский лидер.

В декабре Путин прокомментировал решения суда об уголовных сроках участникам несогласованных акций в Москве, обвиняемым в применении насилия к представителям правоохранительных органов. Как он отметил, нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, все граждане имеют право на выражение своей позиции, но это следует делать, не нарушая закон.

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От редакции

У оппозиции есть программы развития?

Аноним, 26 февраля 2020 20:18
Что, опять?... Видимо действительно с утра не помнит что вечером говорил, раз так повторяться начал. На прошлых президентских выборах он задался ровно этим же вопросом, а потом всех несогласованных с администрацией президента кандидатов поснимали с выборов, а сам он традиционно самоустранился от дебатов. Тогда путиноиды пели, что "у президента нет времени болтать. Он - РАБОТАЕТ" )))

А... Ну и по контексту высказывания можно понять, что скоро досрочные президентские выборы.

Скоро - это после торжественного подписания изменений в Конституцию с официальным введением Госсовета, ЗАТЕМ типа-всенародного-одобрения, ЗАТЕМ срочной разработки и принятия закона об этом Госсовете - суперуправляющем надпрезидентском невыборном органе и пожизненного сидения Путина в кресле главы этого самого Госсовета.

Оттуда он будет всем "управлять" (хотя это тяжело назвать управлением) - и ни за что не отвечать. Строго как он любит.
Новый мэр, 26 февраля 2020 21:07
Нет времени на раскачку
Аноним, 26 февраля 2020 20:24
Вслед за Сурковым потроллить решил?
Не было, нет и никогда не будет программы у оппозиции.
Все что они могут: критиковать, передергивая факты и используя ложь.
А если не дай бог дорвутся до власти, сразу все начнут продавать что смогут, брать взятки и набивать в карманы (Потапов не даст соврать).
Неужели кто-то сомневается что так и будет если вдруг какой нить Ходор или Волков с компанией или Саакашвили до власти доберется в России?
Новый мэр, 26 февраля 2020 21:09
У Путина самого то нет ни какой программы,кроме мультиков и сказаниях про рай и ад.Напомните с какой он программой шёл на выборы?!
Аноним, 26 февраля 2020 20:52
Пусть сходит на дебаты. С любым опозизионером. Его программу и результаты размажет любой школьник
Аноним, 26 февраля 2020 21:07
Да бог с ней, с программой Путина - хоть юы ее и вообще нет, не в этом дело.
У меня вопрос тоже стоит: сможет ли оппозиция предоставить что то более внятное чем "все перестанут воровать и засияет солнышко над всеми".
программа: это и шаги конкретные и дела - этого ведь нет просто
Новый мэр, 26 февраля 2020 21:11
"У меня вопрос тоже стоит: сможет ли оппозиция" А у меня нет вопросов,сможет. Давайте пробовать!!! Чего вы боитесь?

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