26.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Политика

Категорически не приемлют «День сопротивления оккупации Крыма» в Кремле

20:30 26.02.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Такой день учредил своим указом Зеленский. Президент Украины также признал, что вернуть Крым в ближайшее время не получится.

Категорически не приемлют «День сопротивления оккупации Крыма» в Кремле
Зеленский хочет показать крымчанам «комфортную и безопасную» Украину

Кремль «категорически не согласен» с формулировкой «День сопротивления оккупации Крыма» в указе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Считаем, что [данная формулировка] никоим образом не соответствует положению дел», — пояснил он.

Песков рекомендовал обратиться к жителям Крыма, которые расскажут о настоящих причинах решения полуострова присоединиться к России.

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией.

Президент Украины также признал, что вернуть Крым в ближайшее время не получится, однако, по его словам, Киев нацелен поддерживать украинцев, проживающих на полуострове. Также он отметил, что перед Украиной стоит задача обустроить контрольно-пропускные пункты, чтобы крымчане видели «комфортную и безопасную» страну.

Крым вошел в состав России по итогам прошедшего в регионе референдума весной 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Тем не менее украинские власти и некоторые лидеры западных государств отказались признать присоединение легитимным и стали называть произошедшее «аннексией». В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Крымчанам плохо живется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что изменится с 1 марта в жизни россиян. И жителей Бердска
22:15 26-02-2020
Что изменится с 1 марта в жизни россиян. И жителей Бердска
Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска 2
22:00 26-02-2020
Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска
Голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля после православного поста предложили Путину
21:45 26-02-2020
Голосовать по поправкам в Конституцию 22 апреля после православного поста предложили Путину
БердскПрославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска 46
21:30 26-02-2020
Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска
15-летний ученик вонзил нож в живот учительнице в Ульяновске 1
21:30 26-02-2020
15-летний ученик вонзил нож в живот учительнице в Ульяновске
Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну 6
21:15 26-02-2020
Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну
Медведев исчезнет? Изменит имя и объединится с ОНФ «Единая Россия» 10
21:15 26-02-2020
Медведев исчезнет? Изменит имя и объединится с ОНФ «Единая Россия»
Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты-нарушители 2
21:15 26-02-2020
Огонь на поражение: Мишустин разрешил сбивать гражданские самолеты-нарушители
БердскДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска 309
21:10 26-02-2020
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
БердскУволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля 12
21:08 26-02-2020
Уволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля