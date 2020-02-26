Категорически не приемлют «День сопротивления оккупации Крыма» в Кремле

Такой день учредил своим указом Зеленский. Президент Украины также признал, что вернуть Крым в ближайшее время не получится.

Зеленский хочет показать крымчанам «комфортную и безопасную» Украину

Кремль «категорически не согласен» с формулировкой «День сопротивления оккупации Крыма» в указе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Считаем, что [данная формулировка] никоим образом не соответствует положению дел», — пояснил он.

Песков рекомендовал обратиться к жителям Крыма, которые расскажут о настоящих причинах решения полуострова присоединиться к России.

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией.

Президент Украины также признал, что вернуть Крым в ближайшее время не получится, однако, по его словам, Киев нацелен поддерживать украинцев, проживающих на полуострове. Также он отметил, что перед Украиной стоит задача обустроить контрольно-пропускные пункты, чтобы крымчане видели «комфортную и безопасную» страну.

Крым вошел в состав России по итогам прошедшего в регионе референдума весной 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Тем не менее украинские власти и некоторые лидеры западных государств отказались признать присоединение легитимным и стали называть произошедшее «аннексией». В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.