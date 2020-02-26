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Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32-летний Федор Белогай из Бердска

22:00 26.02.2020 Фото: © Instagram / easyg.guy, ritadakota
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Недавно на Бали певицу заметили с новым мужчиной, который жил на вилле вместе с ней и её дочкой. С тех пор вокруг имени загадочного красавца ходила куча домыслов.

Новым бойфрендом певицы Риты Дакоты стал 32 летний Федор Белогай из Бердска
Фёдор Белогай рассказал, как начиналась их любовь с Ритой Дакотой

Новым бойфрендом Дакоты стал 32-летний Фёдор Белогай, который в своё время поработал моделью, клипмейкером, музыкантом, а сейчас занимается съёмками и управляет международным рекламным агентством. Парень родом из Бердска, маленького городка под Новосибирском, рассказал Лайфу, как начиналась их с Ритой любовь. Фёдора пригласили обсудить работу над клипом певицы «Новые линии» — так состоялось заветное знакомство, которое не прошло бесследно.

-Это выглядело как абсолютно спонтанное решение, необходимо было реализовать большой объём нестандартных задач в очень сжатые сроки. Например, найти и перекрасить рояль, привезти его с одной части острова в другую, спустить до рассвета в залив и снять всё это без подготовки с первого дубля. Обычно за такие проекты я не берусь, но, познакомившись с её командой и пообщавшись с самой Ритой, я понял, что у нас много общего, одинаковое видение мира, ценности. После съёмок наши глубокие разговоры переросли в нечто большее, чем дружба, — рассказал Федор.

Однако, несмотря на вспыхнувшие чувства, молодым людям пришлось расстаться — работа разбросала их по разным частям света. Сначала пара решила не связывать себя обязательствами, хотя и не перестала общаться. Но Риту и Фёдора снова свела судьба. Почти год спустя девушка прилетела в Штаты на съёмки клипа «Электричество», в котором парень выступил в качестве актёра. И влюблённые поняли, что друг без друга они уже не могут.

-Через несколько часов после встречи с её командой они предложили мне сняться в клипе «Электричество». Всё, что вы видите на картинке, — не игра. Это были наши реальные эмоции, которые камера передала со 100-процентной точностью, — поведал Федор.

Сейчас молодые люди работают над совместными музыкальными проектами и съёмками. Хотя им снова приходится проводить много времени в разъездах порознь, теперь у пары есть то, над чем расстояние не властно, — любовь.

Похоже, место, которое певица называет островом своего сердца, действительно играет важную роль в её жизни. Ведь именно там когда-то ей сделал предложение руки и сердца бывший супруг Влад Соколовский.

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От редакции

Кто хочет, тот всегда найдет?

Аноним, 26 февраля 2020 22:10
Это какой-то позор (с)
Новый мэр, 26 февраля 2020 22:19
А кто это такие?

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