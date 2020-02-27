Похоронить или кремировать Бублика? Из праха любимого можно сделать алмаз!

На сегодняшний день существует множество ритуальных агентств, занимающихся процедурой захоронения домашних животных

Потеря четвероногого друга – тяжелое бремя для семьи, в которой он жил. И все, что остается для него сделать – почтить светлую память, достойно проводив в последний путь. Захоронение домашних животных проводится по правилам, так же, как и у людей

Братья наши меньшие, живущие дома, являются для многих не только четвероногими друзьями, но членами семьи. Как и у любого другого живого организма, у домашних животных есть свои потребности. Они так же хотят есть, пить, спать, могут заболеть и стареют со временем. Иногда по причине болезни или пожилого возраста, любимый питомец умирает.

Многие люди после смерти питомца хоронят его вблизи от дома. Распространенными локациями выступают небольшие лесочки, дачные участки, гаражные кооперативы и палисадники возле многоквартирных домов. Эти места абсолютно не предназначены для захоронения домашних животных, поскольку не соответствуют санитарным нормам и даже противоречит им, грозя скорбящему штрафом. На территории Российской Федерации, начиная с 1996 года, действуют определенные ветеринарно-санитарные правила захоронения питомцев. Тела покойных четвероногих друзей относят к категории опасных биологических отходов, которые утилизируют посредством кремации. В некоторых поселениях сельского типа действуют скотомогильники или, по-другому, кладбища для домашних животных.

При условии, что питомец ушел на тот свет, находясь в ветеринарной клинике, учреждение может взять на себя ответственность по организации утилизации тела. Но сами ветеринарные клиники утилизацию не производят. На сегодняшний день существует множество ритуальных агентств, занимающихся процедурой захоронения домашних животных. Организация похоронной процессии происходит таким образом, что за питомцем может приехать настоящий катафалк и доставить тело до места, где его кремируют. Животное следует хоронить в тот же день, когда оно погибло. В отличие от человеческого организма, клетки четвероногих друзей начинают быстрее разлагаться после смерти. Поэтому до прибытия специальной службы рекомендуется обернуть тело питомца в тряпку, смоченную в холодной воде и положить в место с низким температурным режимом.

Процедура кремации проходит по определенным правилам утилизации трупов домашних животных. Питомца помещают в общую камеру с другими покойными и сжигают. По желанию хозяина прах могут отделить и передать для самостоятельного захоронения в урне. Хозяин может присутствовать на процессе кремации сам, или попросить работников службы снять видео, подтверждающее процедуру утилизации тела. Процесс кремации длится около трех часов, в зависимости от размера животного. Прах питомца хоронится двумя способами: первый представляет собой захоронение специальными службами по утилизации трупов домашних животных, второй производится хозяином животного.

В случае, когда провести похоронную процессию для любимого питомца хозяин хочет сам, прах обязательно должен быть помещен в урну. Особых требований к материалу, из которого будет изготовлена урна, нет. Самое главное, чтобы она была прочной и герметичной. Выбор материала для изготовления урны достаточно разнообразный. Можно сделать ее из стекла, керамики, дерева, пластика или металла. Украшают урну гравировкой с датой рождения и смерти питомца, при желании можно прикрепить фотографию. После того как прах «упакован» в урну, он перестает представлять опасность для окружающей среды. Урну с прахом можно поместить на полке в колумбарии. Колумбарий представляет собой огромный стеллаж с множеством полочек, расположенный в специальном месте или, как правило, на кладбище. Но хозяин также может забрать урну и захоронить в любой удобной для него локации: на даче, в саду, поле, в леске за домом.

Превращение праха в драгоценный камень

Помимо прочего, современным технологиям удалось добиться открытий даже в такой непростой сфере, как похоронные услуги. Теперь душа любимого питомца может быть всегда рядом с его хозяином. Благодаря своим физическим свойствам пепел можно превратить в настоящий алмаз! Несмотря на то, что такого рода алмаз создается искусственным способом, он ничуть не отличается по характеристикам и внешнему виду от натуральной природной породы. Кристаллическая решетка, игра света от преломления на гранях камня и высокая прочность абсолютно идентичны тому алмазу, который добывают из недр земли. Однако, обращаясь к оказанию такой услуге в компанию, будьте осторожны, постольку, поскольку мошенники не дремлют и готовы воспользоваться горем.

Выдача лицензии на кремацию домашних животных организациям не выдается, но хозяин может заключить два типа договора с санэпидстанцией и экологической службой. Также, прежде чем отдать тело питомца в утилизационный центр, трупик должен осмотреть ветеринар. Так хозяин выполнит действия по захоронению домашнего животного в соответствии со всеми правилами утилизации биологических отходов.