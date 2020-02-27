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Уволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля

21:08 27.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он устроился на работу в администрацию Новосибирского района, которую сейчас возглавляет бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов. В его команду с 3 марта вольется еще один бердский чиновник — вице-мэр по соцполитике Сергей Носов.

Уволился из мэрии Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев 21 февраля
Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев уволился 21 февраля

Сегодня, 26 февраля, стало известно об увольнении начальника управления градостроительства мэрии Бердска Федора Каравайцева.

Федор Васильевич подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что не работает в администрации Бердска с 21 февраля.

— Я работаю в администрации Новосибирского района, — прокомментировал бывший бердский чиновник «Курьер. Среда. Бердск». Его нынешняя работа связана с прежним направлением — градостроительством.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров сообщил, что обязанности начальника управления градостроительства с 25 февраля исполняет Юлия Матвеева, возглавлявшая в управлении отдел градостроительства.

Напомним, вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов приступит к работе в той же администрации, что и Федор Каравайцев, но с 3 марта. Главой Новосибирского района 4 февраля стал бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов. Вероятно, он подбирает себе новую команду.

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От редакции

Почему уволился?

Аноним, 26 февраля 2020 15:31
Бегут с тонущего корабля
Аноним, 26 февраля 2020 15:38
ай да Михайлов, браво! Начал формировать команду! Всё ближе и ближе мацква!
Аноним, 26 февраля 2020 16:04
Правильно делает.
Андрей, 26 февраля 2020 15:46
Ищут дружественную руку,в одной ,,команде" работали проще покрывать будет.
Аноним, 26 февраля 2020 16:55
С бердским Главой боятся. Пол администрации уже на нарах. Бегут там где безопастно.
Аноним, 26 февраля 2020 23:43
"тебя посадют, а ты не воруй!"(киношное)
Аноним, 26 февраля 2020 16:56
Переходы работников Бердской администрации на работу в Новосибирский сельский район говорит об одном - не все так благополучно,а скорее неблагополучно во властных коридорах Бердска,думается мне,что пора потрясти руководство города соответствующим органам,
Гость, 26 февраля 2020 22:11
Переходы в наш район говорят об одном - в нём не борются с коррупцией.
И, кстати, он с 1992 года просто Новосибирский.
Аноним, 26 февраля 2020 18:11
Наемный работник. Должен выражать волю работодателя. Идёт туда где комфортнее.
Вера, 26 февраля 2020 21:20
В команде Михайлова впереди 5 лет работы ,а СРОК главы Бердска подходит к концу.
Гость, 26 февраля 2020 22:09
Очередное "чудо" к нам в район. Видимо, тоже писать отписки будет. "Профи".
Ясно, 26 февраля 2020 22:24
Ну в районе то знания нужны, потянешь ли Федя ? С бердскими знаниями только позориться...
Житель Бердска, 26 февраля 2020 22:26
Михайлову респект. Собирает неплохую команду.
Аноним, 26 февраля 2020 23:07
Молодой, перспективный, грамотный, недавно защитился. Опять же с Михайловым работать приятнее, уравновешенный, спокойный, не рубит сплеча, не то что в Бердске, сплошной аврал и истерики.
Андрей, 27 февраля 2020 14:00
Защитился- это не показатель успешного,грамотного руководителя!
Чел, 27 февраля 2020 22:41
Так-то Михайлов пытается быть уравновешенным, а на самом деле нередко рубит с плеча.
И ради повышения отдал под концессию Бердск, что уже говорит о его продажности.
Аноним, 26 февраля 2020 23:49
да, да! Чуть было "Багире" на вечные времена не сдал город... Бойтесь данайцев, как говорится.
Аноним, 27 февраля 2020 09:27
Какое отношение он имеет к Багире?
Аноним, 27 февраля 2020 10:42
О Михайлове речь
Аноним, 27 февраля 2020 09:18
Он еще мэром Н-ска станет. Вот увидите!
Ясно, 27 февраля 2020 11:17
Это видимо, вы его покровитель. Который везде такого специалиста пропихивает....
Аноним, 27 февраля 2020 15:05
Наворотили, теперь запутывают следы.

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