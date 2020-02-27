Грудь: простыми словами о маммопластике. Хочу большую и красивую грудь!

Как сделать пластику без ущерба для здоровья, какой вид операции и имплантов выбрать, стоит ли верить многочисленным мифам?

Маммопластика пользуется большой популярностью

Тысячи женщин ежегодно решаются на маммопластику — так велик соблазн заполучить идеальный бюст, избавиться от давних комплексов и чувствовать себя на все сто. Как сделать пластику без ущерба для здоровья, какой вид операции и имплантов выбрать, стоит ли верить многочисленным мифам? Ответы на все вопросы — в статье МедикФорум.

Несмотря на то, что маммопластика пользуется большой популярностью, она до сих пор овеяна предрассудками и выдумками, не имеющими научного обоснования. Многие из них настолько укоренились в сознании женщин, что вызывают неподдельные страхи и опасения: а стоит ли красота таких жертв? Давайте разбираться.

И хочется, и колется: ТОП-5 мифов о пластике груди

1. Пластика груди может привести к онкологии.

Это неправда. На данный момент нет клинических исследований, которые подтверждали бы связь между онкологическими заболеваниями и операцией.

2. Импланты необходимо менять через 7—10 лет после оперативного вмешательства.

Повторное хирургическое вмешательство проводится в связи с возрастными и гормональными изменениями у женщин. Ведь предотвратить естественные процессы провисания кожи, увы, не может никто.

Таким образом, коррекцию делают чисто в эстетических целях, сами эндопротезы при этом не нуждаются в замене при условии, что они выполнены из современных материалов и имеют пожизненную гарантию от производителя.

3. Маммопластика препятствует грудному вскармливанию.

Это заблуждение. Врачи устанавливают протез под мышечную ткань, молочная железа при этом не травмируется.

4. Грудь навсегда потеряет чувствительность после пластики.

Еще один миф. Временное снижение чувствительности действительно возможно, но это обусловлено отеками железистой ткани, которые проходят в течение реабилитационного периода. Полная чувствительность возвращается, как правило, в течение полугода после операции.

5. Маммопластика ограничивает активный образ жизни.

Это не так, никаких ограничений нет. Конечно, в послеоперационный период восстановления следует воздержаться от любых физических нагрузок, но в дальнейшем можно заниматься любым видом спорта, включая экстремальный, и спокойно летать на самолетах.

Кому нужна пластика груди?

Итак, мы убедились в необоснованности мифов относительно маммопластики. Теперь давайте разберемся, кому и зачем она необходима. Делают такую пластику по предписанию врачей и для устранения эстетических дефектов.

Медицинские показания:

подтяжка при птозе (провисание молочных желез при сохранении размеров) — обусловлен возрастными изменениями, резкими колебаниями веса и пр.;

асимметрия;

макромастия — аномалия молочных желез, вследствие которой они увеличиваются до огромных размеров. Провоцирует боль в плечевых суставах и позвоночнике, затрудняет дыхание, способствует развитию сутулости, мешает полноценно спать и заниматься спортом;

мастэктомия — удаление органа при онкологических заболеваниях или генетической предрасположенности к ним;

гинекомастия — увеличение грудных желез у мужчин, происходит в связи с нарушением гормонального фона;

врожденные дефекты.

Зачастую женщины обращаются к хирургам из-за желания выглядеть привлекательнее и сексуальнее. Новый бюст помогает многим представительницам прекрасного пола избавиться от серьезных комплексов и обрести уверенность в себе.

К условно эстетическим показаниям можно отнести:

увеличение при микромастии (для обладательниц маленького размера);

восстановление размера и/или формы органа после беременности и грудного кормления, а также вследствие сильных скачков веса;

инволюцию после периода лактации, т.к. именно тогда у некоторых женщин одна грудь становится больше другой, и возникает необходимость коррекции.

Противопоказания к маммопластике: что нужно знать

Любой вид пластики груди — это травматичная операция, которая проводится под общей анестезией, и имеет целый ряд противопоказаний:

онкология (исключение — мастэктомия)

сахарный диабет

аутоиммунные заболевания

доброкачественные образования в грудных железах

нарушения в работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем

острые инфекции

плохая свертываемость крови

психические отклонения

хронические болезни внутренних органов

беременность и лактация

возраст до 18 лет. В случаях острой необходимости пластику делают девушкам, достигшим 16 лет, с письменного согласия родителей.

Навязанные стандарты красоты заставляют многих женщин обращаться к услугам пластических хирургов. Иногда в ходе консультации с хирургом выясняется, что проведение пластики в эстетических целях влечет за собой слишком большой риск для здоровья.

Чтобы избежать негативных последствий и не навредить себе, необходимо проконсультироваться с грамотным специалистом, который назначит ряд анализов, изучит анамнез и объяснит, какого результата стоит ожидать и от чего он зависит.

Маммопластика: какие бывают операции и для чего они нужны

В зависимости от пожеланий пациентки врач предлагает тот или иной вариант пластики груди. Каждый из них решает определенные проблемы.

Виды маммопластики

Операция Суть процедуры Увеличение груди (аугментационная маммопластика) Увеличение и/или придание упругости, улучшение формы проводится при помощи установки эндопротезов, выбор которых сегодня велик. Для каждой пациентки врач подбирает их индивидуально. Устанавливаются тремя способами: под грудной мышцей, под молочной железой или комбинированным методом. Уменьшение груди (редукционная маммопластика) Хирург удаляет излишки жировой и железистой ткани, плюс перемещает весь сосково-ареолярный комплекс в новое положение. Проводится путем липосакции, методом короткого шва, якорным (Т-образным) разрезом. Не рекомендуется женщинам, планирующим детей. Подтяжка груди (мастопексия) Проводится при выраженном птозе (провисании), который приводит к потере упругости. Такая проблема возникает из-за возрастных изменений, беременности и грудного вскармливания, отсутствия должной поддержки бюста, резкого похудания. Врач удаляет излишки кожи и жировой ткани, перемещает соски. Верхняя часть желез заполняется собственными тканями. Если не удается достичь желаемого эффекта, то мастопексию совмещают с установкой имплантов. Реконструкция Восстановление молочной железы, утраченной в результате травмы или хирургического вмешательства при онкологии. Проводится тремя способами, наиболее оптимальным является установка импланта. Такой вид пластики груди должен проводить только профессионал высокого класса, поэтому к выбору хирурга стоит отнестись очень ответственно. Коррекция сосково-ареолярного комплекса Устранение дефектов и асимметрии сосков и ареол, втянутости сосков, изменение их формы и размера. Часто совмещается с другими видами маммопластики. Саму же коррекцию проводят под местным наркозом. Помогает решить такую проблему, как «тубулярная грудь» (имеет вытянутую трубообразную форму, ареола сильно растянута). Не рекомендуется женщинам, планирующим беременность из-за возможности повреждения млечных протоков. Удаление или замена имплантов (реэндопротезирование) Проводится по ряду медицинских и эстетических показаний. Сами эндопротезы (последнего поколения) в замене не нуждаются. Врач может извлечь их и установить новые, если предыдущая пластика выполнена неграмотно или пациентка хочет поставить более современные и безопасные импланты. Липофилинг Изменение размера и формы путем трансплантации собственного жира пациентки с живота, бедер и/или ягодиц. Таким способом можно добиться увеличения только на размер-полтора, т.к. часть пересаженной жировой ткани разрушается. Коррекция дефектов (врожденных или приобретенных) Устраняет асимметрию, когда одна грудь больше другой. Для этого врач устанавливает импланты разных размеров. Одновременно можно произвести подтяжку и пластику сосков.

Как выбрать импланты

Итак, вы определились, какая именно пластика нужна. Теперь можно изучить особенности и различия материалов. Эстетическая медицина сегодня предлагает широкий выбор эндопротезов последнего поколения, существенно отличающихся от старых. Они имеют целый ряд преимуществ:

имитация естественности

биосовместимость с тканями человеческого организма (отторжение возникает очень редко)

устойчивость к механическим повреждениям

стерильность

безопасный наполнитель

Классификация грудных имплантов

По наполнителю:

солевой раствор — используется в маммопластике более 50 лет. При повреждении оболочки он вытекает, но это не представляет угрозы для организма. Плюс — низкая стоимость по сравнению с другими видами, минус — слишком мягкие на ощупь;

силиконовый гель: когезивный по консистенции напоминает желе, и полностью усваивается при повреждении; высококогезивный похож на мармелад, в случае разрыва не вытекает, очень твердый на ощупь; Soft touch считается золотой серединой, самый естественный на ощупь;

гидрогель — может просачиваться через оболочку, но при этом безвреден, натуральный на ощупь;

силикагелевые шарики — ноу-хау в пластической хирургии, представляют собой микроскопические шарообразные частицы. Такие эндопротезы более легкие, уменьшают нагрузку на позвоночник, снижают риск провисания молочной железы;

силикон и раствор — помещаются в двухкамерные импланты, характерных булькающих звуков практически не издают. Пока не очень активно используются для пластики груди, поэтому представлены на рынке очень слабо.

По текстуре поверхности:

гладкие — недорогие импланты, которые могут вызывать фиброзную контрактуру (уплотнение тканей) и смещаться со временем;

текстурированные — дорогие эндопротезы с шероховатой поверхностью, после установки надежно фиксируются;

полиуретановые — поверхность напоминает губку, т.к. состоит из множества пузырьков, при этом на ощупь они практически гладкие.

По форме:

анатомические, или каплевидные — имеют натуральные контуры, благодаря чему выглядят максимально естественно. Недостатки: становятся заметны в горизонтальном положении, могут деформироваться при ношении бюстгальтеров с эффектом pushup;

круглые — недорогие модели, которые используются для придания объема. «Не выдают себя» при занятиях спортом и в положении лежа.

Лучшие в своей сфере: бренды, которые отвечают за качеств

Подходите к выбору эндопротезов скрупулезно и помните: это та вещь, на которой лучше не экономить. Качественные импланты — важное условие для успешного проведения пластики груди. Чтобы после операции не возникло осложнений, а результат вас радовал многие годы, лучше изучить ассортимент рынка.

Безусловно, хороший специалист посоветует определенную марку, но настаивать не будет, выбор всегда остается за вами.

Компании, занимающие лидирующие позиции:

v Allergan (старое название McGhan, США) выпускает самую современную продукцию, предлагает большой выбор размеров и форм.

v Mentor (США) — основными преимуществами этих эндопротезов являются очень прочная оболочка и качественный наполнитель.

Sebbin(Франция) изготавливает нужные размер и форму имплантов под заказ. Наполнитель (силиконовый гель) напоминает ткани грудных желез по своей консистенции.

Eurosilicone(Франция) — высокопрочные изделия этой фирмы применяются российскими хирургами уже 15 лет.

Nagor (Англия) — имеет большой ассортимент, в качестве наполнителя использует гель, который хорошо сохраняет форму.

Polytech(Германия) отличается огромным выбором грудных имплантов с разными наполнителями и покрытиями. Это единственная компания, которая присваивает серийные номера своим изделиям.

Все фирмы дают пожизненную гарантирую качества и полной безопасности своей продукции, а некоторые готовы бесплатно заменить импланты в случае их разрыва.

Если вы хотите сделать маммопластику, обязательно обратитесь за консультацией к профессионалу: опытный специалист оценит все риски, учтет ваши пожелания, подберет оптимальный вид пластики и комфортные эндопротезы. В результате вы получите грудь мечты без ущерба для здоровья.

Источник: medikforum.ru