Конкурс красоты в национальных костюмах «Юная Мисс-2020» пройдет в Бердске

На конкурсе девочки примут участие в дефиле в национальном костюме, в ходе которого кратко расскажут о себе и традициях народа, который представляют.

Участницам нужно будет представить творческий номер

Межнациональный конкурс красоты «Юная Мисс-2020» пройдет в Бердске в рамках программы по сохранению традиций и языков народов Новосибирской области 7 марта. В состязании примут участие жительницы города в возрасте от 9 до 13 лет, сообщает пресс-служба регионального Дома Дружбы.

Состязания приурочены к празднованию Международного женского дня 8 марта. Желающие смогут подать заявки на конкурс до 3 марта. Девочки должны будут представить одну из национальных культур народов Новосибирской области по своему выбору. В рамках отборочного этапа они запишут видео с приготовлением национального блюда в народном костюме.

На конкурсе девочки примут участие в дефиле в национальном костюме, в ходе которого кратко расскажут о себе и традициях народа, который представляют. Также они посостязаются в интеллектуальном конкурсе на знание женских домашних обязанностей «Большая стирка» и блиц-опросе, продемонстрируют свою кулинарные способности и сделают традиционные прически подготовленным организаторам моделям.

На творческом конкурсе будет необходимо представить номер художественной самодеятельности. Мероприятия завершатся конкурсом «Хоровод дружбы», на котором определят победительницу «Приза зрительских симпатий».

Организатор конкурса — «Дом дружбы» Бердского историко-художественного музея при поддержке национальных культурных автономий и национальных объединений города.

Источник: Национальный акцент