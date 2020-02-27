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Конкурс красоты в национальных костюмах «Юная Мисс-2020» пройдет в Бердске

12:30 27.02.2020 Фото: Фото: Мария Гуркина, Виктория Кудерова, Школа межэтнической журналистики в Самаре
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На конкурсе девочки примут участие в дефиле в национальном костюме, в ходе которого кратко расскажут о себе и традициях народа, который представляют.

Конкурс красоты в национальных костюмах Юная Мисс 2020 пройдет в Бердске
Участницам нужно будет представить творческий номер

Межнациональный конкурс красоты «Юная Мисс-2020» пройдет в Бердске в рамках программы по сохранению традиций и языков народов Новосибирской области 7 марта. В состязании примут участие жительницы города в возрасте от 9 до 13 лет, сообщает пресс-служба регионального Дома Дружбы.

Состязания приурочены к празднованию Международного женского дня 8 марта. Желающие смогут подать заявки на конкурс до 3 марта. Девочки должны будут представить одну из национальных культур народов Новосибирской области по своему выбору. В рамках отборочного этапа они запишут видео с приготовлением национального блюда в народном костюме.

На конкурсе девочки примут участие в дефиле в национальном костюме, в ходе которого кратко расскажут о себе и традициях народа, который представляют. Также они посостязаются в интеллектуальном конкурсе на знание женских домашних обязанностей «Большая стирка» и блиц-опросе, продемонстрируют свою кулинарные способности и сделают традиционные прически подготовленным организаторам моделям.

На творческом конкурсе будет необходимо представить номер художественной самодеятельности. Мероприятия завершатся конкурсом «Хоровод дружбы», на котором определят победительницу «Приза зрительских симпатий».
Организатор конкурса — «Дом дружбы» Бердского историко-художественного музея при поддержке национальных культурных автономий и национальных объединений города.

Источник: Национальный акцент

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