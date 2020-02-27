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Памятник установят трагически погибшему на пожаре директору СШ «Бердск» Валерию Блинову

13:00 27.02.2020 Фото: Спортивная школа "Бердск"
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Соратники планируют с марта 2020 года разработать и установить изваяние.

Памятник установят трагически погибшему на пожаре директору СШ Бердск Валерию Блинову
Валерий Блинов погиб в июле 2019 года

20 июля 2020 года исполняется ровно год, как нет с нами Блинова Валерия Александровича.

Валерий Александрович является основателем Спортивной школы «Бердск», в которой на сегодняшний день проходят спортивную подготовку по шести видам спорта (футбол, хоккей, фигурное катание, плавание, тяжелая атлетика, настольный теннис) около 650 спортсменов города Бердска. Однозначно являлся движущей силой в популяризации спорта города Бердска как в Новосибирской области так и на Всероссийском уровне.

Он был эффективным руководителем, близким другом и просто хорошим человеком, к которому можно было обратится со своими проблемами и неурядицами, с уверенностью что он поможет их разрешить.

С марта 2020 года планируется разработка и установка надгробного памятника.

Сбор средств будет производиться двумя способами:
-безналичным переводом на расчетный счет Сбербанка
карта 4276 4409 6213 0818, Ольга Викторовна Блинова;
-наличными, Блинова О.В., Ашихмина С.В., Семененко С.В.

20 июля 2020 года приглашаем Вас почтить память Валерия Александровича.

Время и место сообщим дополнительно.

Источник: Спортивная школа «Бердск»

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