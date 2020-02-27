«Относительно быстро» создать вакцину от коронавируса пообещал Трамп

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
«Работа над вакциной идет хорошо. Я говорил с врачами: мы можем разработать относительно быстро вакцину на будущее», — сказал он.
При этом Трамп выразил мнение, что коронавируса может и не распространиться в США. «Это (распространение — ред.) может быть несколько больше, а может быть на небольшом уровне. В любом случае мы к этому готовы», — отметил он.
По словам Фаучи, применять ее для лечения пациентов могут начать через год.
Администрация Дональда Трампа ранее запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с инфекцией и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов.
Эпидемия Covid-19
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавирусаПо состоянию на 26 февраля число заболевших по всему миру — 81 184, умерли 2769 человека, выздоровели более 30 тысяч пациентов.
В США пока зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены под карантин.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
Источник: РИА Новости