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Пожирающее собак загадочное существо нашли в Австралии

13:30 27.02.2020 Фото: unilad.co.uk/
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Существо нашли на пляже, эксперты долго не могли понять, что это.

Пожирающее собак загадочное существо нашли в Австралии
Загадочное существо все же деанонимизировали

Австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт, об этом сообщает издание Unilad.
Мужчина разместил фотографию существа в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить находку в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это –»убийца собак».
Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори пояснил, что найденное существо — морской заяц.

Морские зайцы, как и осьминоги, используют в защитных целях чернила, которые содержат токсины и считаются ядовитыми для собак.

Ранее стало известно, что ураган «Сиара» вынес на северо-восточное побережье Шотландии скелет загадочного морского существа.
В социальных сетях разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые комментаторы настаивали, что речь идет о ките или касатке, другие предположили, что это останки акулы-лисицы.

Источник: РИА Новости

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